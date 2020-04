धास्तावलेल्या मुंबईकरांची गावांकडे धाव 

गडहिंग्लज : मुंबई आणि पुण्यात कोरोनाचा फैलाव वाढू लागला आहे. या भागातील तेथे असलेले चाकरमानी धास्तावले आहेत. दिवसेंदिवस बाधितांची संख्या वाढून उंबऱ्यापर्यंत "कोरोना' येत असल्याने धास्तावलेले मुंबईकर आपल्या गावची वाट धरत आहेत. त्यासाठी पडेल ती किंमत मोजून कोणत्याही अवस्थेत प्रवास केला जात आहे. गडहिंग्लज, आजरा व चंदगडमधील निम्म्याहून अधिक चाकरमानी लॉकडाऊनमुळे मुंबईतच थांबले आहेत. दरम्यान, आठवड्यापासून मुंबईत कोरोना बाधितांचा आलेख उंचावत चालला आहे. कधी एकदा कोरोना उंबऱ्याजवळ येईल याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे चाकरमानी सैरभैर झाले आहेत. त्याच भीतीने काही मंडळींनी गावची वाट धरली आहे. लॉकडाऊनमुळे सारी वाहतूक ठप्प आहे. केवळ अत्यावश्‍यक वाहनेच सुरू आहेत. गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्‍यांतील काही लोक याच वाहनांतून प्रवास करून गावाकडे दाखल झाले आहेत. आज गडहिंग्लज तालुक्‍यातील काही गावांत चौघे, तर दोन दिवसांपूर्वी चंदगड तालुक्‍यातील एका गावात मुंबईकरांचे आगमन झाले. मुंबईपासून गावापर्यंत असंख्य पोलिस नाके असतानाही ही मंडळी गावी येतातच कशी, असा प्रश्‍नही गावकरी विचारत आहेत. परिणामी, आता ग्रामस्थही धास्तावले आहेत. पहाटेच्या सुमारास गावच्या वेशीवर उतरून ही मंडळी चालत गावात दाखल होताहेत. गावात येणारे सर्व रस्ते बंद असतानाही चोर वाटेवरून ही मंडळी घरात पोचली आहेत. दक्षता समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना याचा सुगावा लागताच त्यांना तातडीने घराबाहेर काढून शाळेमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आतापर्यंत तालुक्‍याला कोरोनामुक्त ठेवण्यात सर्वांना यश आले आहे. ज्या वाहनातून प्रवास केला त्या चालक-मालकावरही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आहेत. रुग्णवाहिकेतून प्रवास केलेली चंदगडमधील एक महिला आणि वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हाही दाखल झाला आहे.

समिती द्विधा मनःस्थितीत

यापूर्वी गावागावात आलेल्या निम्म्याहून अधिक चाकरमान्यांचे होम क्वारंटाईन संपले आहे. काहीजण तीन-चार दिवसांत क्वारंटाईनमुक्त होतील. आता हे चाकरमानी सुरक्षित आहेत; परंतु काहींना मुंबईहून पुन्हा बोलावणे येत असल्याचे समजते. चाकरमान्यांना गावात घेताना एक काळजी आणि सुरक्षित चाकरमान्यांना पुन्हा मुंबईकडे पाठवितानाची चिंता वेगळीच, अशा द्विधा मनःस्थितीत दक्षता समितीचे पदाधिकारी आहेत.



