Video : कोणी शिक्षक देता का शिक्षक...?

कोल्हापूर - एका बाजूला जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढावी यासाठी विविध प्रयोग सुरु आहेत. तर दुसरीकडे शाळेला शिक्षकच नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. तब्बल तीन महिने वर्गाला शिक्षकच नसल्याने आज दऱ्याचे वडगाव (ता.करवीर) प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यानी जिल्हापरिषदेच्या दारातच ठिय्या मारला...शिक्षक आम्हाला मिळालेच पाहिजेत,शिक्षण आमच्या हक्काच अशा घोषणा देत अवघ्या चौथीत शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यानी परिसर दणाणून सोडला. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने अधिकाऱ्यांनाच दारात यायला भाग पाडले. यावेळी विद्यार्थी आणि पालकांनी व्यथा मांडत शिक्षक देण्याची मागणी केली. तीन महिन्यांपासून शिक्षकच नाही दऱ्याचे वडगाव येथे जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. पहिली ते सातवी पर्यतच्या या शाळेत 280 हुन अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. येथील चैथीच्या वर्गाच्या दोन तुकड्या आहेत. चौथीच्या वर्गावरील एका शिक्षकाची तीन महिन्यापूर्वी पदोन्नतीवर बदली झाली आहे.तर तत्कालीन मुख्याध्यापिका पूजा शेटवे यांचेवर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने त्यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकाचा प्रभारी कार्यभार एका शिक्षकावर देण्यात आला आहे. परिणामी दोन वर्गांवर गेल्या तीन महिन्यांपासून शिक्षकच नसल्याची परिस्थिती आहे. पाहा - व्हिडिओ : भाच्याने घेतला स्टार, मामाने उडवला हवेत बार.... शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी पालकांनी वारंवार करवीर गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत. मात्र त्याची दखल न घेतल्यानचे आज विद्यार्थ्यांनीच आंदोलन छेडले. चौथीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षक मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्याचबरोबर पालकांनीही शिक्षक मागणी बरोबरच भ्रष्टाचार करणाऱ्या मुख्याध्यापिकांना अधिकारी पाठिशी घालत असल्याचा आरोप करत प्रशासनाचा निषेध केला. विद्यार्थी आंदोलनाची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय माने यांनी गटशिक्षणाधिकारी एस. के. यादव यांना चर्चेसाठी पाठवले. यावेळी पालकांनी रोष व्यक्त केला.शिक्षक आणि मुख्याध्यापक भरती बरोबरच मुख्याध्यापिका पूजा शेट्ये यांना पाठीशी घालण्यात अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी पालकांनी केली. चर्चेनंतर यादव यांनी दऱ्याचे वडगाव येथील शाळेवर दोन दिवसात शिक्षक नेमण्याची ग्वाही दिली. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांसोबत शाळा व्यवस्थापन समितीचे दत्तात्रय मगदूम,अनिल पाटील, बापू शिंदे, साताप्पा बेनके, दत्तात्रय देवकुळे, दत्तात्रय परीट,आण्णा बोडके,सातप्पा मगदूम आदींनी सहभाग घेतला. अर्ध्या तासा नंतर आली जाग चौथीत शिकणारी हे विद्यार्थी हक्काचा शिक्षक मिळावा या मागणीसाठी हातात फलक घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर आले. या आंदोलनाची कल्पना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय माने व शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांना एक दिवस अगोदर देण्यात आली होती. मात्र तरीही निवेदन घेण्यास कोणीही न आल्याने जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. शिक्षण विभागातील कर्मचारी, अधिकारी या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसले. पालकमंत्र्यांचा घरचा मतदारसंघ जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांचा घरचा मतदारसंघ असलेल्या कोल्हापूर दक्षिणमध्ये दऱ्याचे वडगाव हे गाव येथे. गेली तीन महिने येथे शिक्षक नाही. निवेदने देवून, चर्चा करुनही शिक्षक मिळत नाही. पालकमंत्र्यांच्या मतदार संघात ही परिस्थिती असले तर जिल्ह्यातील दुर्गम शाळांत काय परिस्थिती असेल, याचा विचारच केलेला बरा, अशी चर्चा जिल्हा परिषद इमारतीत सुरु होती.

