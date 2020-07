आंबा : खुटाळवाडी येथील 47 वर्षीय डॉक्‍टर आज कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला असून हे बाधित स्थानिक रुग्ण आहेत. दरम्यान, सायंकाळी पिशवी येथील 34 वर्षीय तरुण व पुसाळे येथील 29 वर्षीय महिला पॉझिटिव्ह आढळली. दोघेही मुंबईहून आले असून ते क्वारंटाईन होते. या अगोदर मुंबई, पुणे व अन्य बाधित क्षेत्रांतून आलेल्या नागरिकांनाच बाधा झाली होती. संबंधित डॉक्‍टर बाधीत क्षेत्रांतून आलेले नाहीत. त्यामुळे ते नेमके कोणाच्या संपर्कात आले व त्यांचा कोणाकोणाशी संपर्क झाला याची माहिती तालुका आरोग्य प्रशासन घेत आहे. संबंधित डॉक्‍टर खुटाळवाडी येथे व्यवसाय करतात. जवळपास 70 टक्के रुग्ण त्यांच्याकडे उपचार घेतात. शिवाय ते बांबवडे येथील हॉस्पिटलमध्ये सेवा देत आहेत. तीन दिवसांपूर्वी त्यांना त्रास जाणवू लागला होता. बांबवडे येथील खासगी प्रयोगशाळेत स्वॅब घेतला होता. कोल्हापुरातील प्रयोगशाळेतून आज दुपारी त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. तालुका आरोग्य प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करत पेरीड येथील कोविड केअर सेंटरवर त्यांचा पुन्हा स्वॅब घेतला. जास्त त्रास होऊ लागल्यामुळे पुढील उपचारासाठी डॉ. डी. वाय. पाटील कोविड केअर सेंटरमध्ये पाठविले. दरम्यान, संबंधित डॉक्‍टरचा ज्यांच्याशी संपर्क झाला आहे त्यांनी तपासणीसाठी पुढे यावे असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व आरोग्य सभापती हंबीरराव पाटील यांनी केले आहे. आजअखेर 191 बाधीत...

तालुक्‍यात आजअखेर 191 बाधीत झाले आहेत. यापैकी 180 कोरोनामुक्त झाले आहेत. 11 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. दृष्टिक्षेप

