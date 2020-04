कोल्हापूर - "त्या' कोरोनाग्रस्ताच्या रिक्षातून प्रवास केलेल्यांचा शोध सुरू

कोल्हापूर : उचत (ता. शाहूवाडी) येथीली एका तरुणाचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. दरम्यान, हा तरूण आपल्या वडिलांची एमएच-09 इएल 1653 या क्रमांकाची रिक्षा चालवत होता. 17 मार्च ते 24 मार्च या दरम्यान पुणे, मुंबई येथून आलेल्या ट्रॅव्हर्ल्समधील प्रवाशांना याच रिक्षामधून त्या तरुणाने सोडले होते. त्यामुळे या रिक्षामधून प्रवास केलेल्या ग्रामस्थांनी स्वत:हून आपली वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज केले. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून आज आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले, राज्यातील तसेच परराज्यातील मजुरांसाठी कम्युनिटी किचन सुरु करुन त्यांना त्याचे तात्काळ वाटप करावे. संस्थात्मक अलगीकरण कक्षासाठी अतिरिक्त ठिकाणांची पाहणी करुन ठेवली पाहिजे. शाळा महाविद्यालयांना सद्या सुट्टी आहे. अशांची वसतीगृहे पाहून तयार ठेवावीत. प्रत्येक संपर्क अधिकाऱ्यांनी नोंदवही ठेवून त्याचा घोषवारा काढला पाहिजे. प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपली जबादारी काटेकोरपणे पार पाडली पाहिजे. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे समन्वयक संजय शिंदे, महसूलचे उपजिल्हाधिकारी श्रावण क्षीरसागर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तुषार ठोंबरे, भूसंपादन अधिकारी हेमंत निकम, प्रांताधिकारी वैभव नावडकर आदी उपस्थित होते.



Web Title: search for those who have traveled through with Uchat corona positive