एसएससी बोर्डाचे सचिवच जाणार साताऱ्याला

कोल्हापूरः दहावी-बारावीच्या निकालाला विलंब लागू नये, यासाठी कोल्हापूर बोर्डाने थेट साताऱ्याला जाऊन उत्तरपत्रिका संकलित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाच्या सचिवांसह अन्य कर्मचारी उद्या (ता. 27) तसेच गुरुवारी (ता. 28) नागठाणे येथे जाणार आहेत.

कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे सातारा जिल्ह्यात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. तपासलेल्या उत्तरपत्रिका ने-आण करण्यासाठी पर्यवेक्षक तसेच मॉडरेटर यांना प्रवासासाठी पासची सवलत मिळावी, अशी मागणी बोर्डाने केली होती. तेथील जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिलेली नाही. कोल्हापूर बोर्डात कोल्हापूरसह सांगली तसेच सातारा जिल्ह्याचा समावेश होतो. लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून पर्यवेक्षक, मॉडरेटर तसेच बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना मनःस्तापाला सामोरे जावे लागले. राज्य मंडळाकडून सातत्याने काम लवकर उरकण्याच्या सूचना येऊ लागल्या आहेत. कोल्हापूर तसेच सांगली जिल्ह्यातील दोन्ही उत्तरपत्रिका तपासून त्या बोर्डात जमा करण्याचे काम 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. सातारा जिल्ह्याचे काम मात्र अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झालेले नाही. तिन्ही जिल्ह्यांच्या उत्तरपत्रिका एकत्रित झाल्याशिवाय गुणांकनासह अन्य कामाला गती येत नाही. त्याचा परिणाम निकालावर होणार आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील मॉडरेटर लोकांना कोल्हापुरात बोलाविण्यापेक्षा त्यांच्याकडेच जाऊन उत्तरपत्रिका संकलित केल्या जातील. नागठाणे येथील एका शाळेत उत्तरपत्रिका संकलित केल्या जातील. त्या येथे आणल्यानंतर पुढील प्रक्रियेस सुरवात होईल.

लॉकडाउनमुळे राज्यभरात पेपर तपासण्याच्या कामावर परिणाम झाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथे तो प्रकर्षाने जाणवत आहे. राज्यात नऊ विभागीय मंडळांचा एकाच वेळी जाहीर करावा लागतो. रेड झोन, ऑरेंज आणि ग्रीन अशी विभागणी करून चालत नाही. निकालावर विद्यार्थ्यांचे पुढील प्रवेश अवलंबून असतात. दोन्ही परीक्षांचे निकाल केव्हा जाहीर होतील, हे निश्‍चित नाही. अशा स्थितीत विभागीय मंडळाच्या स्तरावरील काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. सातारा जिल्ह्यात प्रवासासाठी पास सवलत न मिळाल्याने उत्तरपत्रिका जमा होण्यात अडचणी आहेत. तेथील मॉडरेटर मंडळींना येथे बोलाविण्याऐवजी आम्हीच साताऱ्याला जाऊन उत्तरपत्रिका संकलित करणार आहोत.

- सुरेश आवारी, सचिव, कोल्हापूर विभागीय मंडळ



