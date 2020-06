सेनेला गृहीत धरलेले नाही, ताराराणीशी आघाडी 

कोल्हापूर : गेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि ताराराणी आघाडी एकत्र लढली. त्यावेळी युती असूनही शिवसेना आमच्यासोबत लढली नाही. त्यानंतर चार नगरसेवक जरी दिले असते तरीही पाच वर्षे आमची सत्ता आली असती. तेही शिवसेनेने दिले नाहीत. आता तर ते महाविकास आणि महाभकास आघाडीत असल्यामुळे आम्ही शिवसेनेची अपेक्षा धरलेली नाही. त्यामुळे यावेळेलाही भाजप आणि ताराराणी आघाडी एकत्र लढणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. भाजपतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि कर्ज वाटप करावे, या मागणीचे निवेदन दिले, यावेळी पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार की नाही, याबाबत शंका होती. मात्र, या निवडणुका घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाटील यांना या निवडणुकीत भाजपची भूमिका कशी असणार, याची विचारणा केली. ते म्हणाले, गेल्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपसोबत होती; पण ती भाजपसोबत लढली नाही. त्यामुळे भाजप आणि ताराराणी आघाडीलाच एकत्र लढावे लागले. या निवडणुकीतही भाजप आणि ताराराणी आघाडीच पूर्ण ताकदीने निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे. राज्य कार्यकारिणी लवकरच

कोरोनामुळे भाजप राज्य कार्यकारिणी नियुक्त करण्यास उशीर झाला आहे. या आठवड्यात ही कार्यकारिणी जाहीर केली जाईल. ज्यांची या कार्यकारिणीवर नियुक्ती होईल, त्यांनी फार गाजावाजा करू नये. कोरोना आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे, असेही आवाहन पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना केले. "ते' परमेश्‍वरालाही प्रश्‍न विचारतील

खासदार संजय राऊत महान आहेत. यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे ते जर परमेश्‍वर मानत असतील तर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्पच काय, परमेश्‍वरालाही प्रश्‍न विचारतील, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. चंद्रकांत पाटील म्हणाले...

- गेल्या निवडणुकीत युती असूनही शिवसेना सोबत लढली नाही

- ...अन्यथा महापालिकेवर आमची सत्ता असती

- या निवडणुकीत शिवसेनेची अपेक्षा धरलेली नाही

- शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन



