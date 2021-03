कोल्हापूर ः शेती उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा उद्या (शुक्रवारी) आहे. माहिती अधिकार अमंलबजवाणीपासून ते उपबाजारात जनावर बाजार सुरू करण्यापर्यंतचे विषय चर्चेत आहेत; मात्र व्हीडीओ कॉन्फरसद्वारे होणाऱ्या सभेत सभासदांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे कितपत मिळतात, कितीपत चर्चा होते, याबाबत उत्सुकता आहे.

मागील संचालक मंडळाच्या काळात अनेक निर्णय नियमबाह्य पद्धतीने घेतल. त्याबाबत जिल्हा निबंधकांकडे तक्रारीही झाल्या. त्यांची चौकशी झाली यातही तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेली नोकरभरती नियमबाह्य असल्याचे पुढे आले. अनेक भूखंड खरेदी-विक्री तसेच गाळे बांधकामाचे ठराव केले होते. त्यातही अनियमितात आढळली होती. त्यानंतर संचालकांनी राजीनामे दिले पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. मागील संचालक मंडळावर नियमबाह्य व्यवहाराचे आरोप झाले. त्यानंतर अशासकीय प्रशासक मंडळ आल्यानंतरही पहिलीच वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत आहे. सभेत उपस्थित होणारे संभाव्य प्रश्‍न

0अशासकीय प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत मर्यादा आहेत, तरीही नियमबाह्य नोकरभरतीतील कर्मचारी कामावर ठेवणे, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती निर्णय अशासकीय मंडळाने कसे घेतले.

0 बाजार समिती माहिती समितीत माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केलेली नाही.

0 गुळाला जीआय मानांकनाचा वापर केला नाही, त्यामुळे मानांकन रद्द होण्याची शक्‍यता आहे. त्याबाबत काय निर्णय घेतला जाणार आहे.

0 मार्केट यार्डातील जनावरांचा बाजार बंद पडला. तोच बाजार कागल येथे भरवण्याबाबत चर्चा झाली; पण पुढे काही झालेले नाही.

0मार्केट यार्डात पेट्रोल पंप सुरू करण्यात येणार आहे. त्याची पायाभरणी रखडली आहे.

0धान्य बाजार स्थलांतरित झाला, कसाबसा दोन आठवडे बाजार चालला पुढे तोही बंद पडला. तेथे सुरक्षारक्षकांपासून ते अन्य तांत्रिक सुविधांवर झालेला खर्च वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे, त्याचे काय? प्रश्‍न विचारण्यास मर्यादा

कोरोनामुळे गर्दी टाळण्याच्या तसेच खबरदारी घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहे. अशा स्थितीत बाजार समितीने वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार संबंधित घटकांना समितीतर्फे लिंक पाठवली जाणार आहे. त्याद्वारे सभासदांना प्रश्‍न विचारण्याची संधी कितपत मिळते हा विषयही उत्सुकतेचा आहे. संपादन -यशवंत केसरकर

