सेवा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे  काम जास्त पण पगार कमी 

कोल्हापूर : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी देशभर लॉकडाउन पुकारला. ग्रामीण भागातील शेती व्यवहार सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी विकास सेवा संस्थांनी योगदान दिले आहे. त्यामुळे शेती व्यवहार सुरळीत राहण्यास मदत झाली. अशा संस्थांमधून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल घेणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी कर्जे तसेच खते, शेतीपूरक आर्थिक सुविधा पुरविणे असे कामकाज सेवा संस्थाद्वारे केले जाते. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत एक ते चार लिपिक, तसेच एक शिपाई व एक सचिव काम करतात. यात लिपिक व शिपाई यांना सरासरी 3 ते 6 हजार रुपयांपर्यंत पगार आहेत. त्यांना बोनस वगळता अन्य कोणतीही सुविधा मिळत नाहीत.

अनेक वर्षे असे लिपिक सेवा बजावत आहेत. ते संघटित नाहीत, त्यामुळे शासन दरबारी त्यांच्या मागण्या पोचलेल्या नाहीत, मात्र शासनाच्या कामगार योजनांचा लाभ असो वा भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युइटी, भत्ता असे कोणताही लाभ त्यांना दिले जात नाहीत.

लॉकडाउनमध्ये शेती काम सुरू होते. त्यामुळे अनेक संस्थेतीत शेतकऱ्यांना सेवा पुरविण्याचे कामही या वर्गाने केले. सहकारी बॅंकाही सुरू होत्या. त्यामुळे अर्थचक्र फिरते राहण्यास मदत झाली तर सेवा संस्थेची धनादेश देणे, वठवणे, भरणे अशी कामे याच कर्मचाऱ्यांनी केली आहेत. वर्षानुवर्षे कमी वेतनात राबणारा हा वर्ग कोठेच चर्चेत नाहीत. त्यांची वेतनाबाबत कोणीतरी दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांची आहे. सेवा संस्थांनी लॉकडाउन काळात कोणत्याही शेतकऱ्यांचे काम अडणार नाही, याची काळजी घेत सेवा बजावली आहे. त्यामुळे शेती काम वेळेत होण्यास मदत झाली. या कर्मचाऱ्यांचे योगदान चांगले आहे. त्यांचे वेतन कमी आहे, ते वाढावे अशी अपेक्षा आहे.

- संभाजी चाबूक, अध्यक्ष, गट सचिव संघटना. जिल्ह्यात 1 हजार 856 सेवा संस्था

यातील एकूण कर्मचारी संख्या 3 हजार 330



Web Title: Of service organization employees More work but less salary