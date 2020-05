कोल्हापुरात शिवराज्याभिषेकदिन होणार घरोघरी साजरा

कोल्हापूर : येत्या सहा जूनला होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची उत्कंठा शिवप्रेमींत असून, मेअखेर सोहळ्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार आहे. कोरोनाच्या संचारबंदीमुळे गडावर जाण्याचा मोह शिवप्रेमींना टाळावा लागणार असला तरी सोहळा घरोघरी साजरा करण्याची त्यांची तयारी सुरू झाली आहे.

दरम्यान, दुर्गराज रायगडावर कोणीही आले नसल्याने गडावरील तलावांत मुबलक पाण्याचा साठा असल्याचे चित्र आहे.

अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे गडावर शिवराज्याभिषेक होतो. समितीचे मार्गदर्शक खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाखो शिवभक्‍तांच्या उपस्थितीत तो साजरा होतो. यंदा कोरोनाच्या संचारबंदीमुळे गडावर शिवप्रेमींना पाठ फिरवावी लागणार आहे. दिवसेंदिवस महाराष्ट्रात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे गडावर जाण्याचे टाळून घरीच शिवराज्याभिषेक साजरा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

दरवर्षी गडावर शिवराज्याभिषेकासाठी पाण्याची टंचाई भासू नये, याकरिता समितीला पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागते. मेपर्यंत गडावरील गंगासागर तलावातील पाणी तळ गाठते. तसेच कोळीम, कृषावर्त तलावातील पाणीही आटते. दोन महिने गडावर संचारबंदीमुळे सन्नाटा आहे. गडावर केवळ दहा-बारा झोपड्यांमध्ये लोक राहत आहे. तसेच तलावातील पाणी उपसा कमी झाल्याने तलावात पाण्याचा साठा मुबलक आहे.

