हिंदी मालिकांनाही कलापूरची भुरळ ! नवीन वर्षात शूटिंगला प्रारंभ

कोल्हापूर: केवळ मराठीच नव्हे तर आता हिंदी मालिकांनाही कलापूरने भुरळ घातली असून नवीन वर्षात एका हिंदी मालिकेच्या शूटिंगला चित्रनगरीत प्रारंभ होणार आहे. किमान दोन वर्षे या मालिकेसाठी येथे शूटिंग सुरू राहणार असून चित्रनगरीतील एका फ्लोअरवर या मालिकेचा सेट लागणार आहे. दरम्यान, येत्या आठवड्याभरात सेट लावण्यासाठी मुंबईहून टीम दाखल होणार आहे. लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर मुंबईसह पुण्यातील सर्व प्रकारची शूटिंग बंद झाली आणि ती अधिक काळ बंद राहण्याची शक्‍यता असल्याने कोल्हापूरने पुढाकार घेऊन अधिकाधिक शूटिंग प्रोजेक्‍ट कोल्हापुरात यावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. "सकाळ'नेही त्याला खमके पाठबळ देत संबंधित सर्व घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणून सकारात्मक चर्चा घडवून आणली. परिणामी महेश कोठारे व्हिजन्सच्या "दख्खनचा राजा जोतिबा' ही मालिका चित्रनगरीत आणण्यात यश आले. या मालिकेचे चार वर्षे शूटिंग चित्रनगरीत सुरू राहणार आहे. पाच ते सहा चित्रपटांचे शूटिंग गेल्या तीन महिन्यांत येथील विविध लोकेशन्सवर झाले असून लवकरच ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्याशिवाय "समांतर' या बहुचर्चित वेबसीरिजच्या दुसऱ्या सिझनचे शूटिंगही येथील विविध लोकेशनवर शनिवारी पूर्ण झाले. लॉकडाउन काळात "ओटीटी' प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक लोकप्रिय राहिलेल्या या वेबसीरिजच्या दुसऱ्या सिझनबाबतही प्रेक्षकांना मोठी उत्सुकता आहे. "शॉर्टफिल्म' ठरताहेत भारी...!

लॉकडाउन काळात व त्यानंतर सर्व नियमांचे पालन करत कोरोनावर आधारित अनेक शॉर्टफिल्म्स येथील तरुणाईने साकारल्या. त्यातील "जबाबदार' या शॉर्टफिल्मची तर आता भारत सरकारच्या मानाच्या आंतरराष्ट्रीय शॉर्टफिल्म फेस्टिव्हलसाठी निवड झाली आहे. किरण खड्ड यांचे लेखन व दिग्दर्शन असून रवींद्र पायमल प्रमुख भूमिकेत आहे. त्याशिवाय रेणू रांगोळे, महादेव केरू, सायली कुळकर्णी, शरद पोवार यांच्याही भूमिका आहेत. "जबाबदार' हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण; पण सध्या येथील सहा ते सात शॉर्टफिल्म राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवातून यश मिळवत आहेत. संपादन- अर्चना बनगे

