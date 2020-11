"इंगा'तून कोल्हापुरी चप्पलाची मूळ ओळख  जपण्याचा सुभाषनगरातील शुभंम सातपुतेचा ध्यास

कोल्हापूर : जरीपंच, चांदणी पंच, तीन माजगी, गांधी, चार जरवाला, महेरबान, टोकवाली ही नावे आहेत, कोल्हापुरी चप्पलची. मूळ कोल्हापुरी चप्पलमध्ये अनेक प्रकार आहेत. त्यापैकी हे काही आहेत. या मूळ कोल्हापुरी चप्पलची ओळख हरविता कामा नये, यासाठी तरुण उद्योजकांने पुढाकार घेतला आहे. एवढंच नव्हे तर परदेशातील मागणीनुसार कोल्हापुरी चप्पलचे मूळ स्वरुप कायम ठेवून कुशनचे "सॉफ्ट' आणि "लाईट वेट' (वजनाने हलके) अशीही कोल्हापुरी बनविण्याचा प्रयत्न त्याने केला आहे. सुभाषनगरातील शुभंम सातपुते याने हा ध्यास घेतला आहे. यासाठी शुभंम याने "इंगा' नावाच्या ब्रॅण्डखाली कोल्हापुरीची मूळ ओळख जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कोल्हापुरी प्रत्येक चप्पलाची खासियत वेगळी आहे. भोईवादी, टोकवाली, शाहू कापसी, कुरुंदवाडी, कटकानवाली कापशी, गोंडेवाली कापशी, सहावाणी चप्पल, पुडा कापशी, खास कोल्हापुरी कापशी असे अनेक प्रकार यात आहेत. ते कोल्हापुरात उपलब्ध आहेत. मात्र कालांतराने ही ओळख पुसत चालली असल्याचे मार्केटमध्ये दिसते. मूळ कोल्हापुरी आणि त्यात होत असलेले बदल यात मूळ चप्पल हरवू नये. चमड्याचे कोल्हापुरी चप्पल कसे असते? ते यांच्या कारखान्यात पाहावयास मिळते. सुमारे 50 वर्षाचा अनुभव असलेले वडील अरुण यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवा प्रयोग केला आहे.

कोल्हापुरी चप्पल म्हणून पुठ्याचे चप्पल ही विकले जाते. यातून अनेक पर्यटकांची दिशाभूल होते. परदेशात जाणाऱ्या चप्पलचा मूळ कोल्हापुरी ढाचाही बदलत चालला आहे. परदेशी व्यक्तींच्या मागणीनुसार मूळ कोल्हापूरचे स्वरुप कायम ठेवून त्यावर कुशन वापरून ते चप्पल सॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न ही शुभंमने केला आहे. बीबीएचे शिक्षण घेतल्यानंतर चेन्नई येथे फूटवेअरचा अभ्यासक्रमक पूर्ण केला आहे. त्यानंतर कोल्हापुराची चप्पलची मूळ ओळख जपण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय भाऊ प्रतीकने आणि मी घेतला. घरीच चप्पलचा कारखाना आणि या व्यवसायात चौथी पिढी असल्याने अनुभव पाठीशी आहे. कोल्हापुरी चप्पलची मूळ ओळख कायम ठेवून मागणीनुसार चप्पल बनविले जात आहे. "इंगा' हे ब्रॅण्डला नाव दिले आहे.

- शुभंम सातपुते, कोल्हापुरी चप्पलचे उत्पादक.



Web Title: Shubham Satpute from Subhash Nagar's obsession to preserve the original identity of Kolhapuri Chappal