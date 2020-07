आरटीओ कार्यालयात शुकशुकाट ;  तीन महिन्यांत 2400 वाहनांची नोंद

कोल्हापूर : कोरोनाच्या संकटात लॉकडाउनमध्ये तीन महिन्यांत दोन हजार 400 च्या घरात वाहनांची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयात झाली. कोरोनाने देशात लॉकडाउन लागू केला होता. आता अनेक ठिकाणी शिथिलता दिली, पण या काळात वाहनांची नोंदणी तुलनेत कमी झाली. परिणामी नवीन वाहन खरेदीकडे नागरिक पाठ फिरविल्याचे दिसून आले आहे. एप्रिल ते जून 2020 या तीन महिन्यांत फक्त दोन हजार 400 नवीन वाहनांची नोंदणी आरटीओकडे झाली. त्यामुळे ऐरवी वाहन नोंदणीच्या कामात व्यस्त असणारा आरटीओ कार्यालयातील वाहन नोंदणी विभागात मात्र खरेदीअभावी शुकशुकाट दिसत आहे. तीन महिन्यांतील वाहन नोंदणीतील तफावत

2019 वाहन नोंदणी 2020 वाहन नोंदणी

*एप्रिल 6401 *एप्रिल 149

*मे 8084 *मे 573

*जून 5091 *जून 1655

------------------------------------------------------------

*एकूण 19,576 2,377 या वाहनांची झाली नोंदणी...

वाहन प्रकार एप्रिल मे जून

*मोटारसायकल, मोपेड 103 437 1065

*मोटार 6 124 402

*रिक्षा 10 - 4

*मिनी बस 8 - -

*ट्रक लॉरी 6 - -

*डिल्हीव्हरी व्हॅन 9 - 47

*टेंपो हौदा 6 125

*ट्रॅक्‍टर - 9 5

*ट्रॅव्हलर - - 7

*इतर वाहने 1 3 -

-----------------------------------------------------------------------------

* एकूण ः 149 573 1655

Web Title: Shukshukat at the RTO office; Recorded 2400 vehicles in three months