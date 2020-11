कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे सध्या पडघम वाजू लागले आहेत. या काळात शहरासह जिल्ह्यात शांतता राहावी यासाठी पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी हद्दीतील गुन्हेगारांच्या कुंडल्या काढून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील चारही पोलिस ठाण्यासह जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यात गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड तयार करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. खुद्द प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून याचा फॉलोअप घेतला जात आहे. प्रत्येक गुन्हेगाराला रेकॉर्डवर आणून त्याच्यावर प्रतिबंधक पासून थेट हद्‌पार, मोका पर्यंतची कारवाई करण्याच्या हालचाली सध्या सुरू झाल्या आहेत.

गुन्हेगारांच्या 10 वर्षाच्या कुंडल्या काढण्याचे सुरू आहे. प्रतिबंधक कारवाईपासून थेट मोका अंतर्गत कारवाई करण्यापर्यंतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील गुंडगिरीसह अवैध धंद्यावर तत्कालीन पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी वचक निर्माण केला होता. त्यामुळे काळेंधंदेवाल्यांसह गुन्हेगारांनी शांत बसणे पंसत केले होते. निवडणूक कोणतीही असो निवडणुकीपूर्वी भागात वट निर्माण करणारे फाळकूटदादांचे प्रमाण वाढू लागते. भागात दहशत निर्माण करण्यासाठी किरकोळ कारणावरून हाणामाऱ्या करायच्या, वाढदिवस असो अगर शुभेच्छाच्या निमित्याने नेत्यांच्या छबीबरोबर डिजिटल फलक झळकण्याचा फाळकूटदादांचा प्रयत्न सुरू होतो. भागात वचक निर्माण झाला की सर्वसामान्य तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नसल्याने अशी प्रवृत्ती भविष्यात अनेकांची डोकेदुखी बनू लागते. दहा वर्षाचे रेकॉर्ड...

पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्हेगारांचे पुढील कारवाईसाठी गेल्या दहा वर्षातील रेकॉर्ड तयार केले जात आहे. संगणकप्रणालीत गेल्या पाच वर्षाचे रेकॉर्ड सहज उपलब्ध होत आहे; पण त्यापूर्वीचे रेकॉर्डही पोलिस शोधून काढून गुन्हेगारांची कुंडली तयार करत असताना दिसत आहेत.



Web Title: Smile of criminals on the backdrop of municipal elections