कोरोनाच्या लढाईसाठी त्यांनी हाती घेतले फवारणी पंपाचे शस्त्र...

शिराळा - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचार बंदीमुळे अनेक युवकांनी मोबाईल,कॅरम व इतर खेळावर भर देत टाईमपास सुरू केला आहे. मात्र शिराळा येथील युवकांनी मोबाईल व इतरत्र टाईमपास करण्याकडे दूर्लक्ष करत सामाजिक बांधिलकी म्हणून कोरोनाची लढाई जिंकण्यासाठी हातात औषध फवारणी पंप घेऊन गल्ली बोळात जात आहेत. गेले आठ दिवस औषध फवारणी सुरू केली आहे. त्यांचा हा आदर्श इतर गावातील युवकांनी घेतला. यामुळे नगरपंचायत व ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना येणारा ताण कमी होण्यासाठी मदत होईल. गावचे आरोग्य चांगले राहील. त्यामुळे गावच्या आरोग्यासाठी झटणाऱ्या आरोग्य दूतांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव टाळणयासाठी संपूर्ण शिराळा शहरात श्री. शिव प्रतिष्ठान व हिंदवी स्वराज्य ग्रुपचे स्वयंसेवक औषध फवारणी गेले आठ दिवस मग्न आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील नागरिक सुरक्षित राहावेत. त्यांना कसलाच आजार होऊ नये याकरिता व स्थानिक प्रशासनाला सहकार्य म्हणून श्री. शिवप्रतिष्ठान आणि हिंदवी स्वराज्य ग्रुप या सामजिक संघटना मधील तरुण स्वयंसेवक म्हणून गेली ८ दिवस शहरात सगळीकडे गल्ली, बोळ, मुख्य ठिकाणे येथे शेतातील औषध फवारणीचा पंपाद्वारे जंतुनाशक औषधे फवारणी करताना दिसत आहेत. पोलिस, तहसील कार्यालय, आरोग्य विभाग, नगरपंचायत प्रशासन यांना देखील आवश्यक ठिकाणी जाऊन मदत करत आहेत. निलेश आवटे, शिवकुमार आवटे, शुभम देशमुख, तौफिक पठाण, संग्राम देशमुख, शिवम शेटे, अभिषेक हसबनीस, श्रीराम गरगटे, सुधीर घोलप, दर्शन जोशी, रोहन म्हेत्रे, रोहित गायकवाड, रणजित शिंदे, ओमकार जोशी त्यांचे इतर सहकारी गो कोरोनासाठी परिश्रम घेत आहेत.

