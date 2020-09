कलाशिक्षक विशेष पद पूर्वीसारखेच स्वतंत्र ; नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार संच मान्यता 

कोल्हापूर : राज्यभरातील शाळांतून चित्रकला हा विषय हद्दपार होतो की काय, अशी चर्चा सुरू असताना आता कलाशिक्षकांबाबत काही सकारात्मक निर्णयांची नांदी सुरू झाली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार संच मान्यतेत आता कलाशिक्षक विशेष पद पूर्वीसारखेच स्वतंत्र दिसणार आहे. मात्र, पाचवी ते दहावीपर्यंत एक तुकडी असणाऱ्या प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र कलाशिक्षक आणि इतर मागण्यांसाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार राज्यातील कलाशिक्षक संघटनांनी केला आहे.

कला शिक्षकांबाबत शासनाने आजवर वेळोवेळी वेगवेगळी परिपत्रके काढली आणि त्यातून या शिक्षकांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. राज्याचा विचार केला तर कैक हजार "एटीडी' झालेले उमेदवार आहेत. मात्र, 2013 पासून भरतीच नसल्याने ते बेरोजगार आहेत. परिणामी "एटीडी' महाविद्यालये बंद पडू लागली. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर संघटनांनी विविध आंदोलनातून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. पूर्वी शासनाच्या सूचीमध्ये कलाशिक्षक पद विशेष शिक्षक म्हणून दिसत होते. मात्र, ऑनलाईन सूची सुरू झाल्यापासून हे पद स्वतंत्र दिसत नाही. याबाबतही वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर आता हे पद स्वतंत्र दिसण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कला विषय हा विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधतो. मात्र, 27 ऑक्‍टोबर 2017 च्या शासन परिपत्रकानुसार कलाशिक्षक व कला विषयाला धक्का देण्यात आला. पाचवी ते आठवीच्या चार कला विषयाच्या तासिका कपात करून त्या दोन केल्या आणि पूर्णवेळ कला शिक्षकाना अध्यापनापासून दूर ठेवले. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने कला शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यानुसार चार तासिका देण्यात आल्या. शासनाला तसे शपथ पत्रही द्यावे लागले होते. त्यानंतर शासनाच्या सूचीत कलाशिक्षक पद स्वतंत्रपणे दिसावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू झाला होता आणि त्याला आता यश आले आहे. कलाशिक्षक पद विद्यार्थी संख्येनुसार नसावे. पूर्वी पाचवी ते दहावीपर्यंत एक तुकडी असेल तेथे एक कलाशिक्षक व क्रीडाशिक्षक अनिवार्य होता. त्याच पद्धतीने पुढेही शासनाने पदांची भरती करावी, यासाठी आता आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.

- प्रल्हाद साळुंके, सरचिटणीस, राज्य कलाशिक्षक महासंघ

