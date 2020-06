कोरोना काळातही एसएससी बोर्ड भारी

कोल्हापूर : कोरोनाच्या संकटाकाळतही अनेक अडचणींना तोड देत एसएससी बोर्डाने परीक्षेचे सुमारे 80 टक्के काम पूर्ण केले आहे. कन्नड तसेच काही अल्पसंख्याक माध्यमाच्या उत्तरपत्रिका तसेच मुख्य नियामकाचे काम वगळता परीक्षेचे काम गतीने पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. 22 मार्चच्या जनता कर्फ्युनंतर 23 मार्चपासून पूर्णपणे लॉकडाऊन झाल्यानंतर परीक्षेचे काम विस्कळीत झाले. भूगोलाचा पेपर रद्द झाला. 21 मार्चला जो पेपर झाला त्याच्या उत्तरपत्रिका पोस्टात अडकल्या. लॉकडाउनची मुदत जशी वाढत गेली तसे बोर्डासमोरील अडचणी वाढत गेल्या. पूर्वी संबंधित शाळेत पेपर तपासले जात होते. यावेळी पर्यवेक्षकांना घरी नेऊन पेपर तपासण्याची मुभा देण्यात आली.

तपासणी झाली खरी पण नियामकापर्यंत त्या पोहचवायच्या कशा ? अशा अडचणी निर्माण झाल्या. तपासणी नाक्‍यावरील पोलिस जाण्यास परवानगी देईनात अशा स्थितीत पेपरचे गठ्ठे पर्यवेक्षकांकडे पडून राहिले. कोल्हापूर जिल्ह्यात त्यावेळी कोरोना रुग्णांची संख्या फारशी नव्हती. सांगली तसेच सातारा जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या चिंता करावी अशी होती. पर्यवेक्षक तसेच नियामकांना प्रवासासाठी पास सवलत मिळावी यासाठी तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विनंती केली गेली. सातारा जिल्ह्यात अशी परवानगी मिळाली नाही. प्रारंभी शहरातून उत्तरपत्रिका संकलित होण्यास सुरवात झाली. जे लोक महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमाभागात आहेत त्यांची प्रवासासाठी अडचण निर्माण झाली. कोल्हापुरनंतर सांगली जिल्ह्यातील उत्तरपत्रिकांवर लक्ष केंद्रीत केले गेले. उत्तरपत्रिकेच्या काउंटर फाईल पुण्याला कोण घेऊन जाणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला. पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडून यासाठी पुण्यासाठी विशेष सवलत पास घेण्यात आला. त्यावेळी काउंटर फाईल पुण्याला पोहचल्या. सातारा जिल्ह्याची स्थिती दिवसेदिवस बिकट होत गेली. तेथील उत्तरपत्रिका संकलित करण्याचे मोठे आव्हान होते. अखेर बोर्डाचे सचिव साताऱ्याला गेले आणि त्यांनी तेथून उत्तरपत्रिका संकलित केल्या. तिन्ही जिल्ह्यातील उत्तरपत्रिकांची संख्या लाखोच्या घरात आहे. कामात गोपनीयता पाळताना लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावरील अडचणींना सामना बोर्डाला करावा लागला. दहावी तसेच बारावीच्या उत्तरपत्रिका संकलित करण्याचे ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाले आहे. कन्नड माध्यमाचे सुमारे दोन ते तीन हजार विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी जत येथे जाऊन उत्तरपत्रिका पर्यवेक्षकांकडून संकलित केल्या गेल्या. जे विद्यार्थी टॉपर असतात ज्यांच्या गुणात एक ते दोन गुणांचा समावेश असतो. त्यांच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी मुख्य नियामकांकडून होते. हे काम मागी लागल्यानंतर निकालाच्या अंतिम घोषणेच्या दिशेने बोर्ड कूच करेल. राज्यातील नऊ विभागीय मंडळात कोरोनामुळे पेपर तपासणीच्या कामात अडथळे निर्माण झाले. मुंबई तसेच पुण्याची स्थिती अद्यापही बिकट आहे. अशा स्थितीत कोल्हापूर बोर्डाने मात्र काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलून निकाल लवकर लागण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. कोरोनाच्या काळात अडचणी अनेक होत्या पण त्यातून मार्ग काढत पेपर तपासणीनंतर उत्तरपत्रिका संकलित करणे. गुणांकन असे नियोजनाप्रमाणे काम सुरू आहे. किरकोळ बाबी वगळता येत्या दिवसात ते कामही पूर्ण होईल.

- सुरेश आवारी, सचिव, कोल्हापूर विभागीय मंडळ. दृष्टिक्षेपात ः

- लॉकडाऊनमुळे परीक्षा विस्कळीत

- झालेल्या पेपरच्या उत्तर पत्रिका पोस्टात अडकल्या

- पर्यवेक्षकांना घरी उत्तरपत्रिका घरी नेण्याची मुभा

- पुण्यासाठी विशेष सवलत पास

