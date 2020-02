भवितव्यांच्या उत्सुकतेत एसटी कर्मचारी कोल्हापुरात एकत्र....

कोल्हापूर - राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या नटून थटून आलेल्या एसटी महामंडळाच्या लालपऱ्या तपोवन मैदानावर आज दाखल झाल्या. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात एसटी कर्मचारी हजारोंच्या संख्येने येथे आले. एस.टी खासगीकरणाच्या उंबरठ्यावर आहे, एस.टी महामंडळ तोट्यात आहे. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर संकटात असलेल्या एस.टी ला सावरण्याबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार व परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब या अधिवेशनात कोणते भाष्य करतात याची उत्सुकता ठळक दिसत आहे. चर्चेतून प्रश्‍न सुट शकतील एसटी महामंडळा कर्मचारी संघटनेच्या अधिवेशनाला दोन दिवसांची सुट्टी मिळते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीपासून ते इतर प्रशासकीय अडीअडचणी दूर होण्या संदर्भात अधिवेशनात चर्चा होते. भविष्यात आंदोलन करावे लागेल की नाही, चर्चेतून प्रश्‍न सुट शकतील अशा अनेक उत्सुकता घेऊन कर्मचारी या अधिवेशनाला आले आहेत. त्यासाठी काल दिवसभर गाड्या रंगीबेरंगी पतका लावून सजविल्या गाडी सोबत सेल्फी काढले गेले. काहींनी पारंपारीक वाद्यांच्या गजरात गाड्या मार्गस्त केल्या त्या वाजत गाजत आज दुपारी बारा वाजल्या पासून तपोवन मैदानावर दाखल झाल्या. प्रत्येक विभागातून 40 ते 50 कर्मचारी कमीत कमी 50 ते 450 किमी अंतराचा प्रवास करून कर्मचारी या अधिवेशनाला आले. जोतिबा, पन्हाळाचा दौरा करण्याचे नियोजन त्यामुळे तपोवन मैदानाचा अवती-भोवतीचा परिसरात संभाजीनगर बसस्थानक एसटी गाड्यांनी भरून गेले. सायंकाळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सभेला गर्दी झाली. उद्या शुक्रवारी या अधिवेशनाचा समारोप आहे.

मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील विविध आगारातून तसेच जिल्हा विभाग नियंत्रण कार्यालयाकडून एसटी कर्मचारी आले आहेत. यात प्रशासकीय कर्मचारी मध्ये अनेकजण पहिल्यांदाच कोल्हापूराला येणार असल्याने त्यांनी आंबाबाई देवीचे दर्शन केले. तर काही रात्री जोतिबा, पन्हाळाचा दौरा करण्याचे नियोजन केले आहे. वाचा - तो व्हिडीओ पाहून माझे मन हेलावून गेलं : संभाजीराजे "एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रलंबती महागाई भत्ता द्यावा, तसेच वेतनवाढीचा पेच सोडवावा, एसटीचे खासगीकरण होऊ नये याउलट एसटीला राज्य शासनाच्या सेवेत सामाविष्ठ करून घ्यावे अशा वर्षानुवर्षेच्या मागण्या आहेत. त्याबाबत या अधिवेशनात चर्चा होईल. परिवहन मंत्री या विषयावर काय भाष्य करतात याची उत्सुकता आहे. म्हणून येथे आलो.'' असे संघटनेचे सदस्य प्रकाश आव्हाड नाशिक यांनी सांगितले.





