स्थायी सभेत आरोग्य आरोग्याधिकाऱ्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्यास भाग पाडले 

कोल्हापूर : शहरात कोरोनाचा मृत्यू दर वाढत आहे. लोक उपचारासाठी सैरावैरा फिरत आहेत. अशा स्थितीत उपचाराची कोणती व्यवस्था केली? अशी विचारणा झाल्यानंतर प्रश्‍नाबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या आरोग्याधिकारी डॉ. दिलीप पाटील यांना धारेवर धरत स्थायी समिती सभेत आज त्यांच्यावर आगपाखड झाली. संतप्त सदस्यांनी पाटील यांना सभागृहाच्या बाहेर जाण्यास भाग पाडले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती संदीप कवाळे होते.

आरोग्याधिकाऱ्यांचा फोन कायम बंद असतो. त्यांना काही विचारले असता "काही माहीत नाही, वॉररुमशी संपर्क करा, अशी उत्तरे देतात'. आताही सभागृहात चुकीचे शब्द वापरले आहेत. त्यांनी सभागृहात उद्धट उत्तरे दिली आहेत.

हा सभागृहाचा अवमान आहे. त्यांना दिलेल्या सर्व सुविधा आजच काढून घ्या. वरिष्ठांसमोर चुकीचे बोलणे बरोबर नाही.

सर्व सदस्यांना कोणाशी संपर्क करायचे ते कळवावे, अशी आक्रमक भूमिका शारंगधर देशमुख, भूपाल शेटे, नियाज खान, राजाराम गायकवाड, अजित राऊत यांनी घेतली. एक तर आरोग्याधिकारी सभागृहात राहतील अन्यथा आम्ही, असा इशारा दिल्याने पाटील हे सभागृहातून निघून गेले. उपचाराविना लोकांची परवड सुरू आहे. आपत्कालीन स्थितीत काम करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र बेडची व्यवस्था केली आहे का? ऑक्‍सिजनचे बेड कमी पडतात. व्हेंटिलेटरची काय व्यवस्था आहे, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती पाटील यांच्यावर झाली. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सर्व रुग्णालयांचा समावेश का नाही? यासंबंधी विचारणा केली असता रुग्णालय चालक नकार देतात. सर्वसामान्यांना बेड मिळत नाहीत; मात्र पैसेवाल्यांना लगेच बेड मिळतो, असा आरोप गायकवाड यांनी केला. प्रत्येक रुग्णालयात 80 टक्के बेड राखीव आहेत. त्या ठिकाणी कर्मचारी नेमलेला आहे. ते दैनंदिन बेडची उपलब्धता तपासतात. ऑक्‍सिजन बेड उपलब्ध करून देऊ. शिवाजी विद्यापीठ व इतर कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये ऑक्‍सिजनची सुविधा उपलब्ध केली आहे. आयसोलेशन येथे सदस्य, पत्रकार, कर्मचाऱ्यांसाठी 10 बेड आरक्षित ठेवू, असा खुलासा प्रशासनाने केला.

पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पंपिंग यंत्रसामग्रीची उंची वाढविणे, फिल्टर हाऊसची गळती काढणे आदी कामांसाठी 14 कोटी 97 लाखांचा प्रस्ताव आहे. तातडीच्या कामासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील 4 कोटी उपलब्ध करून देणार आहेत. यासाठी निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू करण्याची सूचना देशमुख यांनी केली. संपत्तीचे विवरणपत्र

जाहीर करा; शेटे

घरफाळ्याचा ज्या ज्या कालावधीत घोटाळा झाला, त्यांची जबाबदारी निश्‍चित करा. कर निर्धारक व संग्राहक कधीही मीटिंगला ऑनलाईनही हजर नसतात. निलंबित दिवाकर कारंडे, अनिरुद्ध शेटे, विजय खातू, नितीन नंदवाळकर, कर निर्धारक व संग्राहक संजय भोसले यांचे मालमत्ता विवरणपत्र स्थायी सभेत जाहीर करा. घरफाळा घोटाळ्याबाबत दीड हजार पानांचे पुरावे दिले आहेत. चौकशी समितीचा अहवाल लवकर द्यावा, अशी मागणी भूपाल शेटे यांनी केली. त्रिसदस्य समितीने प्राथमिक अहवाल दिला आहे, तो अंतिम टप्प्यात आहे. दोन ते तीन दिवसांत अहवाल सादर करू, अस शेटे यांच्या प्रश्‍नावर सांगण्यात आले.



