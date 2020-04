बेळगाव - लॉकडाऊनची मुदत वाढल्याने शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यास दोन महिन्यांचा विलंब होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. तसेच दहावीच्या परीक्षेलाही विलंब होणार असुन लॉकडाऊन संपल्यानंतर राज्यातील परिस्थिती पाहुन नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावेळी परीक्षा व निकाल लागण्यास अधिक विलंब होणार असल्याने यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षावर परीणाम होणार आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत कोरोनाची परिस्थिती पाहुन शैक्षणिक वर्ष कधीपासुन सुरु होणार याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. परंतु सध्या पुढे ढकलण्यात आलेली दहावी व इतर परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा कधी होणार याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह आहे. तसेच परीक्षेनंतर निकाल लागुन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासही विलंब होणार आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणार ऑनलाईन पाठ्यपुस्तके... तसेच दरवर्षी जुन महिण्यात वितरीत केल्या जाणाऱ्या पाठ्‌यपुस्तकांसह गणवेश वितरणासही अडथळा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याची सिध्दता पाहुनच शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी शाळा सुरु करण्याबाबत घाईगडबड केली जाणार नाही असे शिक्षण खात्याकडुन स्पष्ट केले जाणार आहे. जुन महिन्यापासुन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झाला तर अभ्यासक्रमाचे योग्य प्रकारे नियोजन करता येते, परंतु यावेळी वेळेत शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली नाही तर मात्र अभ्यासक्रम पुर्ण करण्यासाठी कसरत करावी लागणार असुन सध्याची परिस्थिती पाहता कोरोनाचे संकट लवकर दुर होणे आवश्‍यक आहे अन्यथा शैक्षणिक वर्षावरही मोठे संकट निर्माण होणार आहे तसेच विद्यार्थ्यांचेही मोठे नुकसान होणार आहे.

लॉकडाऊन पुन्हा वाढविण्यात आले आहे त्यामुळे दहावीचे नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यास विलंब होणार असुन शिक्षण खाते सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. मात्र सध्याची स्थिती पाहता परीक्षा किंवा इतर बाबतीत निर्णय योग्यवेळी घेतला जाईल.

अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी

Web Title: The start of the academic year may be delayed by up to two months