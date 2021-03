प्रेमासाठी कायपण! रस्त्यावर अडीच किलोमीटर पर्यंत लिहिलं तरी असं काय? पंचक्रोशीत होतेय चर्चा

कोल्हापूर : प्रेम म्हंटल की प्रेमवीरांच्या भन्नाट कहाण्याही चर्चेच येत असतात. प्रेमात लोक वेडी होतात असे नेहमी बोललं जातं. मात्र प्रेमात वेडी असणारी लोक काय करतील याचा काही नेम नाही. असा एक आगळा वेगळा प्रयोग केला आहे कोल्हापूर येथील शिरोळ तालुक्यातील धरणगुत्ती परिसरातील एका प्रियकरांने केला आहे. 'क्यूं की' या हिंदी चित्रपटाप्रमाणे या प्रेमवीराने तब्बल अडीच कि. मी. धरणगुत्ती-जयसिंगपूर मार्गावर ‘आय लव यु’ आणि ‘आय मिस यु’ असे ऑईलपेंटने असे लिहले आहे. मात्र हे कोणासाठी आहे याचा काही पत्ता लागलेला नाही. या प्रेमवीराच्या या आनोख्या प्रेमाची झलक या परिसरात चर्चेचा विषय बनली आहे. हेही वाचा - ब्रेकिंग; गोकुळचं बिगुल वाजलं, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर प्रेमात कोणी काहीही करू शकते. याच्या वेगवेगळ्या घटनाही पाहायला, ऐकायला मिळतात. काही दिवसांपू्र्वी उस्मानाबादचा एक युवक तिच्या प्रियसीला भेटायला पाकिस्तानला निघाला होता. कच्च सिमेवरील पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुन्हा घरी पाठवले. अशी काही प्रकरणे घडली असताना, आता शिरोळ तालुक्यातील धरणगुत्ती गावातील हा प्रेम किस्स्याची जोरजदार चर्चा सुरु आहे. चक्क प्रियसीसाठी एका प्रियकराने सुमारे अडीच कि.मी. डांबरी रस्त्यावर पांढर्‍या ऑईल पेंटने पाच फुट अंतराने ‘आय लव यु’ व ‘आय मिस यु’ असे लिहीले आहे. हे इतके अंतर रंगवले तरी कधी याची मात्र काही खबर लागलेली नाही. या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. अनेकांनी याचा फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल केला आहे. त्यामुळे हा प्रेमवीर कोण आहे याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.

