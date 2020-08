पैशापेक्षा खेळण्याची संधी महत्त्वाची...वाचा ईस्ट बंगाल फुटबॉल संघाचे माजी प्रशिक्षक सुभाष भौमिक यांच्या टिप्स्‌ 

गडहिंग्लज : "इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) मध्ये देशातील अनेक प्रतिभावंत युवा फुटबॉलपटूनी करार केले आहेत मात्र, त्या ठिकाणी अनेकांना खेळण्याची पुरेशी संधी मिळालेली नाही. केवळ गलेलठ्ठ मानधनाचे आकडे पाहून हे खेळाडू करारबद्ध झाले. परिणामी, त्यांची कारकीर्द फुलण्याऐवजी कोमेजण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यासाठीच पैशापेक्षा खेळण्याची संधी महत्त्वाची असल्याचे मत कोलकत्याच्या मोहन बागान, ईस्ट बंगालचे माजी प्रशिक्षक सुभाष भौमिक यांनी व्यक्त केले. इंडियन फुटबॉल कोचेस असोसिएशनतर्फे "चाट विईथ लिजंड कोचेस' ही मुलाखतीची मालिका समाज माध्यमावर सुरू आहे. यातील सहावे पुष्प गुफताना भौमिक बोलत होते. निवेदक अर्जुन पंडित यांनी ही मुलाखत घेतली. भौमिक पुढे म्हणाले, ""युवा खेळाडूंना अधिकाधिक खेळण्याची संधी मिळाली तरच ते परिपक्व बनतात. आयएसएलमध्ये अनेकांना संपूर्ण हंगामात पुर्णवेळ एकही सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे नैराश्‍यामुळे अनेक भारतीय युवा खेळाडूंची कारकीर्द धोक्‍यात येण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी व्यावसायिक फुटबॉल खेळाडूंच्या संघटनेने खेळाडूंच्यात पैशापेक्षा खेळण्याची संधी अधिक महत्त्वाची असल्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. भारतीय प्रशिक्षकच भारतीय खेळाडूंना उत्तम रीतीने समजावून घेऊ शकतो. परदेशी प्रशिक्षकांना स्थानिक भाषेसह आहाराबाबत भारतीय खेळाडूंना मार्गदर्शन करताना मर्यादा येतात. सध्या अनेक प्रतिभावंत प्रशिक्षक आपल्या देशात आहेत. त्यांना पुरेशी संधी दिल्यास ते नक्कीच उठावदार कामगिरी करतील. प्रशिक्षकात लायसन्सबाबत प्रबोधन झाल्याने मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित प्रशिक्षक घडत आहेत. या प्रशिक्षकांनी खेळाडूंचा शिक्षक म्हणूनच काम केल्यास अधिक चांगले खेळाडू घडू शकतील.'' दडपण्यासाठी संगीत सर्वोत्तम

कोलकात्यात संघाचे हजारो चाहते, पुरस्कर्ते आणि संघ व्यवस्थापनाचा प्रशिक्षिकासह खेळाडूवर उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सतत मोठे दडपण असते. या अतिरिक्त दडपणामुळे कामगिरी खालवण्याचा धोका असतो. या दडपणावेळी आवडते संगीत ऐकण्यावर भर दिला. या संगीत मंत्रा मुळेच प्रशिक्षक म्हणून प्रभावी कामगिरी करू शकल्याचे भौमिक यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Subhash Bhowmik Says, Opportunity To Play Is More Important Than Money Kolhapur Marathi News