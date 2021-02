21 वर्षाच्या अभिजीतचा नादच खुळा! स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत शेतीतून मिळवले लाखोंचे उत्पन्न

कोल्हापूर : कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत आर्थिक चक्र जागीच थांबलं होतं. अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. सगळंच बंद असल्यानं काय करायचं असा प्रश्न निर्माण झाला होता. या वेळेत अनेकांनी नवीन छंद जोपासले, वेळेचा सदुपयोग करून घेतला. अनेकांनी आपआपल्या परीने घराच्या थांबलेल्या आर्थिक चक्राला गती देण्यासाठी जे करता येईल ते केलं. वेगवेगळ्या कल्पना लढवून आर्थिक हातभार लावण्याचं काम काहींनी केलं. कोल्हापूरमधल्या एका तरुणानेही शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञानावर भर देत शेती केली. शेतीत पारंपरिक पीक घेत त्याला तंत्रज्ञान आणि नव्या कल्पना यांची जोड दिली. यातूनच तरुणाने विक्रमी उत्पादन घेत उत्पन्न कमावलं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जठारवाडीतील गावातील अभिजीत धनवडे या 21 वर्षीय तरुणाने एक भन्नाट कल्पना शेतासाठी वापरली. कल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी त्याला कुटुंबीयांची मदत झाली. अभिजीतने विज्ञान शाखेतून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पदवी घेतली आहे. सध्या तो राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करत आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या काळात क्लास बंद झाले आणि बाहेर जाऊन काम करणे शक्य नव्हते. यावर पर्याय म्हणून त्याने स्वतःच्या शेतीत काम करुन पैसे मिळवण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्याने वडिलांच्या मदतीने दहा गुंठ्यात टोमॅटोचे पीक घेतले. तीन महिन्यात या पिकासाठी शेत तयार केले. यासाठी 400 बांबूच्या काठ्यांचा वापर करून टोमॅटो बांधण्यासाठी कुंपण तयार केले. खत विक्रेते संग्राम पाटील यांनी शुभमला वेळोवेळी या शेतीसंदर्भात मार्गदर्शन केले. सुरुवातीला बांबूचे कुंपण त्यानंतर शेतीची मशागत, दोन-तीन ट्रॉली शेणखत आणि रिशिका 255 जातीची टोमॅटोची सतराशे रोपे यात लावली. रोप लावण्याची प्रक्रिया एक सप्टेंबरला सुरू झाली त्यानंतर झाडावर फुल धरण्यासाठी मधमाशांनी यावं म्हणून त्यांनी रोपांवर काकवीची फवारणी केली. फवारणीसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केला. यामुळे दोन फायदे झाले, एक म्हणजे पाण्याचा अति वापर टाळला आणि दुसरे झाडाच्या थेट मुळापर्यंत खत पोहोचले. रोपे जस जशी मूळ धरू लागली तशी त्यांनी टोमॅटो बांधायला सुरुवात केली. सप्टेंबर ते डिसेंबर या तीन महिन्याच्या कालावधीतनंतर पीक आले. सध्या दिवसाला 300 ते 400 किलो टोमॅटो मिळत आहेत. हेही वाचा - साखरपट्ट्यातील शुगर टेक्‍नॉलॉजी कोर्स झाले बंद ; विद्यार्थ्यांनीही फिरविली पाठ - अभिजीत त्याचा अभ्यास आणि शेतातलं काम याचं नियोजन करून सगळं सांभाळत आहे. आता तो सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास फावल्या वेळात अभ्यास असं नियोजन करत आहे. त्याने तीन ते चार महिन्यात साधारण दोन लाखांचे उत्पन्न मिळवले. आतापर्यंत आठ ते दहा टनापेक्षा जास्त विक्री केली आहे. मधल्या काळात टोमॅटोवर किड आणि रोग पडले. यावेळी योग्य ती काळजी घेत फवारणी केल्याने त्याचे दुष्परिणाम झाले नाहीत. अभिजीतने अभ्यास सांभाळत शेती केली आणि आर्थिक हातभार लावला. महाविद्यालयात असताना त्याने असे अनेक प्रयोग केले आहेत. त्यामध्ये दुधी भोपळा, कोबी, फ्लॉवर अशा काही पिकांची लागवड ही त्याने केले आहेत. तीन महिन्यांनी त्यांनी स्वतः आईच्या मदतीने टोमॅटोची रिटेल आणि होलसेल विक्री केली. ऊसाचे उत्पन्न घ्यायचे असल्यास त्याला खर्च आणि कष्ट तुलनेत जास्त लागतात. या शेतीत गुंतवलेले पैसे कमी आणि मिळणारे उत्पन्न जास्त असल्यानं समाधानी असल्याचं शुभमने सांगितले. मी सध्या राज्यसेवेचा अभ्यास करतोय पण हा अभ्यास सांभाळत घरच्यांना हातभार म्हणून मी शेती केली. त्यासाठी आधी योग्य तो अभ्यास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला. युवकांनी शेती केली पाहिजे कारण तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून त्याचा योग्य ठिकाणी योग्य वापर करता येतो. त्यातून उत्पन्न चांगले मिळते. भविष्यात माझा अभ्यास सांभाळत मला दोडक्याची शेती करायची आहे. - अभिजीत धनवडे (शेतकरी)

