लाॅकअप मध्येच 'त्याला' आला हृदयविकाराचा झटका.... मग पुढच्या एका तासातच झाले असे....

कोल्हापूर - ग्रामीण भागात झालेल्या एका गुन्ह्यात पंचवीस वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तपास सुरू असतानाच अचानक त्या तरुणाला हृदयविकाराचा झटका आला, सारी पोलिस यंत्रणा हादरून गेली आणि त्याला सीपीआर रुग्णालयात आणले. त्यावर डॉक्टरांनी तातडीने निदान उपचार सुरु करत चक्क अँजिओप्लास्टी यशस्वी केली. त्या तरुणाला जीवदान मिळाले. याबाबत अधिकृत सूत्रांकडून समजलेली माहिती अशी की, दोन दिवसापूर्वी एका गुन्ह्यातील संशयिताला मदत केली म्हणून 25 वर्षीय तरुणाला पोलिसाच्या कायदेशीर चौकटीत आणले होते. तो शहरातील एका कस्टडीत होता. आज सायंकाळी अचानक त्याच्या छातीत जोरदार वेदना होऊ लागल्या. पोलिसांनी याची माहिती वरिष्ठांना दिली. तातडीने त्या युवकाला सीपीआर रुग्णालयात आणण्यात आले रात्रीच्या वेळी हृदयशस्त्रक्रिया विभागाचे तज्ञ डॉक्टर व कर्मचारी तातडीने सीपीआर हृदय शस्त्रक्रिया विभागात आले. अँजिओग्राफी करण्यात आली.हृदयाकडे जाणाऱ्या वाहीकेत रक्ताची मोठी घाट असल्याने ती तातडीने काढावी लागणार होती. गाठ वेळीच काढली नसती तर धोका अधिक वाढला असता ही बाब विचारात घेऊन संबंधित युवकावर विना छेद हृदयशस्त्रक्रिया करण्याचे निश्चित करण्यात आले. उपचार खर्चाचा भार युवकाच्या कुटुंबाला पेलणे शक्‍य नव्हते हेही लक्षात आले. तेव्हा शासकीय योजनेत बसून विना छेद हृदयशस्त्रक्रिया तातडीने करण्यात आली. अवघ्या 90 मिनिटाच्या आत उपचार साधन सामुग्री जोडण्या पासून ते शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यापर्यंत डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला अनुभव पणाला लावला आणि त्यामुळे संबंधित युवकाला जीवदान मिळणे शक्य झाले. या युवकाची प्रकृती सध्या स्थिर असून ह्दय शस्त्रक्रिया विभागात ऍडमिट आहे. वाचा - शरद पवार, कोकण आणि चक्रीवादळ छातीत दुखण्याचे गांभीर्य पोलिसांनी वेळीच ओळखले. त्याला वाहनातून तातडीने सीपीआरमध्ये आणले. डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनीही तातडीने हालचाली करत शस्त्रक्रियाही वेळीच केली. त्यामुळे युवकाचा जीव वाचला या शस्त्रक्रियेसाठी प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर आरती घोरपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, डॉक्टर अक्षय बाफना ,डॉक्टर बशीर अन्सारी डॉक्टर कर्णिक डॉक्टर देवेंद्र शिंदे व समृद्धी बोबडे मंदाकिनी पाटील तंत्रज्ञ यांच्या सहकार्यातून ही शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली.

