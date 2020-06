पंचगंगेच्या महापुरात अशी घेणार दक्षता

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे पाणी 39 फुटांवर आल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांचे स्थलांतरण केले जाणार आहे. यासाठी लोकांनी जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूर व पूरपरिस्थितीबाबत आज आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ""गेल्या 15 ते 20 वर्षांत पडलेल्या पावसाचा आणि धरणातील पाणीसाठ्याचा आराखडा तयार करावा. 1 जुलैला जिल्ह्यातील धरणांमध्ये काय स्थिती असेल, याचा विचार करून धरणातील पाण्याच्या विसर्गाबाबत नियोजन करावे. पोलिस विभागाचे स्टॅटीक वापरून समांतर संदेश वहन यंत्रणेची माहिती द्यावी.

यावेळी, आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संभाजी माने, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता सागर मारुलकर यांनी तयारीबाबत माहिती दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, पोलिस निरीक्षक शशिराज पाटोळे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ उपस्थित होते. 75 ट्रान्स्फॉर्मर्स बसवावे

महावितरणने 75 ट्रान्स्फॉर्मर्स जिल्ह्यातील त्या त्या ठिकाणी तैनात ठेवावेत. खांब पडले तर पर्यायी खांब उभारावे. महावितरणने 2 हजार विजेचे खांब विकत घेतले आहेत. तीन दिवसांत त्या- त्या तालुक्‍यांमध्ये हे खांब पोच करावेत. कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाईफ जॅकेट घ्यावेत. 25 नव्या बोटींची खरेदी

आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून 25 नवीन बोटी घ्याव्यात. आठवड्यात 10 ते 15 बोटी मिळतील. सध्या 20 बोटी कार्यान्वित आहेत. महापालिकेच्या 11 बोटी आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक सहकारी साखर कारखाने किमान दोन बोटी देतील. पंचगंगा पाणी पातळी 39 फुटांवर गेल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांचे स्थलांतर करावे. जनावरांना बाहेर काढून जेसीबी, पोकलेन आणि जनरेटर याची यादी तालुकानिहाय तयार ठेवावी. आंबेवाडी, चिखली या गावांमध्ये आधीच जेसीबी ठेवावेत. शाहूवाडीतील 4, गगनबावड्यातील 1, राधानगरीतील 13, आजऱ्यामधील 2 आणि हातकणंगल्यातील 1 अशा 21 गावांत पुढील तीन महिन्यांचे धान्य पोहोचविल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी दिली.

