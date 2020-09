सर्वेक्षण निरंक; पण रुग्णालयात होतेय गर्दी, "या' शहरात प्रशासनाला सतावतेय चिंता

जयसिंगपूर : शहरात कोरोनाचे संकट परतवण्यासाठी प्रशासन झटत असताना प्रशासनाला मात्र नागरिकांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शिक्षकांकडून सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात कुटुंबातील आजारी व्यक्तींची माहिती लपवली जात असताना दुसरीकडे मात्र दररोज रुग्णालयात जाणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने उपाययोजनांवरही मर्यादा येत आहेत. शिक्षकांच्या सर्वेक्षणात रुग्णांची संख्या निरंक असताना दुसरीकडे हॉस्पिटलमध्ये मात्र रांगाच रांगा लागल्याने रुग्णांची गर्दी होतेच कशी असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे. शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या साडेपाचशेच्या घरात आहे. नगरपालिका प्रशासनाने नगरपालिका शिक्षक विभागाच्या शाळांसह खासगी शाळांच्या शिक्षकांच्या सहकार्याने घराघरात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. पाच महिन्यांपासून सर्वेक्षणाच्या कामात शिक्षक व्यस्त आहेत. ऑनलाईन शिक्षण आणि सर्वेक्षणाची दुहेरी जबाबदारी त्यांना पेलावी लागत असताना दुसरीकडे नागरिकांकडून मात्र सर्वेक्षण करणाऱ्या शिक्षकांना असहकार्याची भूमिका घेतली जात असल्याने शिक्षकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. थर्मल टेस्टिंग करतानाही विरोध केला जात आहे. प्रशासनाकडून सर्वच शिक्षकांना थर्मल टेस्टिंग अथवा अन्य साहित्याचा पुरवठा करणे गरजेचे असतानाही मिळेल त्या साधनांवर शिक्षकांकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. शहरातील कोरोना हद्दपार करण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असताना नागरिकांकडून त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. सर्वेक्षणात घरातील आजारी व्यक्तींची माहिती लपवली जात असल्याने शिक्षकांच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालात आजारी व्यक्‍तींची संख्या निरंक दाखवली जात असताना सर्वेक्षण झालेल्या भागातूनच अधिक रुग्ण खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होत असल्याने प्रशासनाकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. शिक्षकांचीच थर्मल टेस्ट

सर्वेक्षणासाठी घरात गेल्यानंतर शिक्षकांना चांगली वागणूक दिली जात नाही. काही घरात तर तुम्ही सगळीकडे सर्वेक्षण करता आधी तुमचीच थर्मल टेस्टिंगची गरज असल्याचे सांगत चक्क शिक्षकांचीच थर्मल टेस्ट केली जात असल्याचेही सर्वेक्षणातील शिक्षकांनी पालिका प्रशासनाला सांगितले. नागरीकांनी सहकार्य करावे

नागरिकांनी सर्वेक्षणाला येणाऱ्या शिक्षकांना सहकार्याची भूमिका घ्यावी. घरातील आजारी व्यक्‍तींबद्दल माहिती लपवू नये. सर्वेक्षण नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीच केले जात आहे. शिक्षकांना कोणतीही माहिती न लपवता सहकार्य करावे. शहरातील कोरोनाचे संकट परतवून टाकण्यासाठी प्रशासनाला नागरीकांनी सहकार्य करावे. - टिना गवळी, मुख्याधिकारी, जयसिंगपूर नगरपरिषद संपादन - सचिन चराटी

