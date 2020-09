कोरोनामुक्त कोल्हापूरसाठी शिवाजी पेठेतील तालीम मंडळे, तरुण मंडळे घेणार पुढाकार

कोल्हापूर : कोल्हापूर कोरोनामुक्त करण्याची सुरवात शिवाजी पेठेतून व्हावी, यासाठी प्रत्येकांने कोरोना योघ्दा बनून "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही मोहीम लोकचळवळ बनावी, असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले.

शिवाजी पेठेतील सर्व तालीम मंडळे, तरुण मंडळे शिवाजी तरुण मंडळाच्या सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीस पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, नगरसेवक अजित राऊत, शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजित चव्हाण, माजी नगरसेवक रविकिरण इंगवले, अजित खराडे, तालीम संघाचे अध्यक्ष लाला गायकवाड, चंद्रकांत यादव, विक्रम जरग उपस्थित होते.

आयुक्त कलशेट्टी म्हणाले, शिवाजीपेठेत 50 खाटांचे कोव्हिड केअर सेंटर महानगरपालिका आणि लोकसहभागातून लवकरच सुरु केले जाईल. शहरात विविध ठिकाणी कोरोना रुग्णांसाठी बेड वाढविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्हयात आणखी 700 बेड निर्माण करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली असून ते काम युध्दपातळीवर हाती घेतले जाईल, दुधाळी येथे 50 बेडचे कोव्हिड केअर सेंटर लवकरच तयार करण्यात येईल.

या बैठकीस चंद्रकांत सुर्यवंशी, राजू जाधव, विजय माने, राजू चव्हाण, मनजीत माने, शशिकांत नलवडे, विशाल बोंगाळे, आबा जगदाळे, बाबू घाडगे, े मोहन साळोखे, प्रताप देसाई,महापालिकेचे उपशहर अभियंता रमेश म्हसकर, कनिष्ठ अभियंता सुनिल भाईक, वैद्यकीय अधिकारी विद्या भिसे, अनिरुध्द कोरडे आणि अवधुत नेर्लेकर उपस्थित होते

