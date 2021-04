कोल्हापूर : कर भरा आणि सोनं जिंका, सिद्धनेर्ली ग्रामपंचायतीच्या अनोख्या उपक्रमाची होतेय चर्चा

सिद्धनेर्ली (कोल्हापूर) : येथील ग्रामपंचायतीचा कर भरा आणि चक्क सोनं जिंका. या अभिनव योजनेतील सोडतीत येथील रामदास मगदूम सुरेश पाटील सुजाता पोवार सोन्याचे मानकरी ठरले आहेत. त्यांनी पहिल्या तीन क्रमांकासाठी अनुक्रमे सात, पाच आणि तीन ग्रॅम सोने जिंकले आहे. गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते शासकीय अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत ही सोडत काढली. यावेळी सरपंच दत्तात्रय पाटील, पंचायत समितीच्या सभापती पूनम मगदूम, उपसरपंच मनोहर लोहार, कृष्णात मेटील यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते.



कोरोना संसर्गामुळे यावर्षीही ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीला नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे अर्थकारण कोलमडले होते. ग्रामपंचायतीकडे बाराशेहून अधिक मिळकत धारक आहेत. मात्र कोरोना संसर्ग त्यानंतर प्रशासन कालावधी आणि निवडणुक यामुळे कर वसुलीस कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीची दोन वर्षापासूनची तब्बल ५६ लाख रुपयांची थकबाकी होती. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर पहिल्याच मासिक सभेत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. कोरोना परिस्थितीमुळे वसुलीसाठी हा निर्णय घेणे संयुक्तिक होणार नाही अशी चर्चा झाली. त्यामुळे नागरिकांसाठी करवसूलीसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या. कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी ड्रॉ पद्धतीने बक्षिसे काढली. सरपंच उपसरपंच व सदस्यांनी ही पुरस्कृत केली आहेत. या बक्षिसांचा खर्च ग्रामपंचायतीवर टाकण्यात आलेला नाही. हेही वाचा - आयजीएम रुग्णालयाच्या स्वच्छतेचा प्रश्‍न मार्गी; इचलकरंजी पालिका नगराध्यक्षांचे आदेश यासाठी महिला सभा घेऊन वसुलीबाबतची वस्तुस्थिती मांडली. एकंदरीतच या सर्व प्रयत्नांमुळे कर वसुलीस भरघोस प्रतिसाद मिळाला. तब्बल पंच्याऐंशी टक्के कर वसुल झाला आहे. ऐन गुढीपाडव्यादिवशी सोन्यासह इतर बक्षिसे मिळाल्याने विजेत्यांच्याही चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळाला. यामधील अन्य विजेत्यांची नावे अशी - स्टॅन्ड फॅन - मारुती कुंभार, मारुती मगदूम, आवबा वास्कर, नीलम कांबळे, श्रीपती पाटील, सचिन पवार, सदाशिव पाटील, भानुदास मेटील, सिताराम कांबळे, बाळू घराळ, पैठणी साडी - रवींद्र घराळ, बंडु मगदुम, प्रकाश पाटील, रघुनाथ घराळ, कृष्णात पाटील सायकल - दादू पवार ,आनंदी पाटील, शिवाजी कांबळे, धनाजी माने, नेताजी कांबळे, प्रकाश गीनुगडे, शांता बंके टीव्ही - तुकाराम हजारे फ्रिज - दादू पवार वॉशिंग मशीन - तानाजी येवलुजे

