इचलकरंजी : शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना दररोज पालिका शिक्षण मंडळाकडील 250 शिक्षक दररोज सरासरी 20 ते 25 हजार नागरिकांची तपासणी करत आहेत. मात्र, शिक्षकांना सुरक्षिततेसाठी पिपीई किटच दिले नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. प्रशासनाचा आदेश मानून हे शिक्षक आपला जीव धोक्‍यात घालूनच गेले पाच ते सहा दिवस काम करीत आहेत. शहरात सामूहिक करून संसर्गास प्रारंभ झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाला प्रत्येक नागरिकांचे आरोग्य तपासणीचे आदेश दिले आहेत. यानुसार स्थानिक प्रशासनाने शहरातील प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडीच्या सेविका आणि आशा सेविका यांची नेमणूक केली आहे. तब्बल 500 हून अधिक जण प्रत्येक घरी जाऊन प्रत्येक नागरिकांचे रक्तदाब आणि त्यांचे ताप मोजण्याचे काम करीत आहेत. त्याचबरोबर आवश्‍यक ती माहिती ही भरून घेत आहेत. या कामासाठी पालिका शिक्षण मंडळाकडून तब्बल अडीचशे शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे शिक्षक दररोज 30 ते 40 कुटुंबांना भेट देऊन सरासरी दोनशे व्यक्तींची तपासणी करीत आहेत. दोन शिक्षक मिळून हे काम करीत असून दररोज 20 ते 25 हजार नागरिकांचे आरोग्य तपासणीचे काम या शिक्षकांच्या मार्फत होत आहे. शहरात तब्बल 25 हून अधिक भाग बाधित क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले आहेत, असे असताना हे काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रशासनाने साधे कीट सुद्धा दिले नाही ही मोठी गंभीर बाब बनली आहे. आजार असतानाही काम... महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या आदेशात 55 वर्षावरील शिक्षकांना तसेच ज्यांना रक्तदाब शुगर व आणि गंभीर आजार तसेच गर्भवती आहेत, त्यांना शाळेमध्ये न येता घरातून काम करण्यास आदेश दिला आहे. मात्र, नगरपालिका कर्मचारी शिक्षण मंडळाकडील 35 शिक्षकांना असे आजार असतानाही काम करणे बंधनकारक झाले आहे. त्याचबरोबर पाच महिला या गर्भवती सुद्धा आहेत. दृष्टीक्षेपात

- तपासणीसाठी अडीचशे शिक्षकांची नेमणूक

- शिक्षक वगळता अन्य कर्मचाऱ्यांना पीपीई कीट

- दररोज केली जातेय 30 ते 40 घरांची तपासणी

- सरासरी दोन शिक्षक करताहेत दोनशे नागरिकांची तपासणी

