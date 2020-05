कोल्हापूरच्या जवानाचे पार्थिव विमानाने दाखल...

कोल्हापूर - लॉक डाऊन मध्येही सैन्याचे विमान आज कोल्हापूर विमानतळावर उतरले आणि एकच सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. शाहूवाडी येथील हवालदार गामा दगडू पाटील यांचे पार्थिव घेऊन हे विमान लखनऊ येथून आले होते. 29 एप्रिल ला लखनऊ भागात झालेल्या एका चकमकीनंतर हवालदार पाटील यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांचे पार्थिव काल कोल्हापूर येथे आणण्यात येणार होते. यासाठी लखनऊ वरून विमान पुण्याला जाणार होते. मात्र कोल्हापुरातील विमानतळ लँडिंग करण्यासाठी तयार असल्याची माहिती सैन्य दलाला मिळाली. यामुळे आज सकाळी नऊच्या सुमारास कोल्हापूर विमानतळाचे संचालक कमल कुमार कटारिया यांच्याशी सैन्य दलाने संपर्क साधून दुपारी एक वाजता लखनऊ येथून पार्थिव घेऊन विमानाचे टेक ऑफ होईल, असा संदेश दिला होता. त्यानुसार एक वाजता लखनऊ औरंगाबाद आणि कोल्हापूर असे हे विमान तब्बल तीन तासाच्या प्रवासानंतर कोल्हापुरात पोहोचले. शासकीय इतमामात सलामी देऊन पार्थिव विमानतळावर उतरून तेथून ते शाहूवाडी कडे रवाना झाले.

सध्या प्रवासी विमान सेवा बंद असली तरी अत्यावशक आणि आपत्कालीन स्थितीसाठी विमानतळ सज्ज ठेवले आहे. त्यामुळे हे पार्थिव आज केवळ तीन तासात कोल्हापुरात येऊ शकले.

कमल कुमार कटारिया, संचालक - कोल्हापूर विमानतळ



