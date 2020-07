कोरोनाच्या भितीमुळे मानसिक तणाव आला आहे. मग हे वाचाच

कोल्हापूर ः ""कोरोना संकटाच्या काळात मानसिक स्थैर्य टिकवणे गरजेचे आहे. या काळात आलेल्या नैराश्‍यातून बाहेर पडण्यासाठी स्वतःला सकारात्मक सुचना द्या. कोरोना या संकटाच्या काळात सकारात्मक विचारांनीच ताण तणावातून बाहेर पडा,'' असा मौलिक मंत्र कार्पोरेट ट्रेनर आनंद मेहता यांनी दिला.

एनजीओ कंम्पेशन 24 आणि त्याच्या उपशाखा हेल्पलाईन, युथ अनेक्‍स आणि कोल्हापूर वुई केअर यांच्या संयुक्त विद्यमाने मानसिक स्वास्थ टिकविण्यासाठी वेबिनारचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. या वेबिनारसाठी सकाळ माध्यम समुह माध्यम प्रायोजक होते.

श्री. मेहता म्हणाले, ""प्रत्येक शेवट हा नव्या सुरवातीची संधी असते. या नव्या संधीसाठी आपण तयार राहिले पाहिजे. स्वतःतील जिज्ञासा वाढवून आत्मविश्‍वास वाढवू शकतो. या काळात अनेकांचा दिनक्रम बदलला आहे. आयुष्यातील पुढील दिशा ठरविण्यासाठी नियोजन करा. एखादे नियोजन फसल्यास दुसरा पर्याय तयार ठेवा. इतर पर्याय अंमलात आणण्यासाठी बदल स्विकारा. बदलासाठी कायम तयार रहा. भावनिक क्षमता दररोज तपासा. आपल्या कामात उत्साह टिकवण्यासाठी भावनिक क्षमता महत्वाची ठरते.''

आनंदी जीवनाचा मंत्र सांगताना ते म्हणाले,""जीवनात सतत संकटांना सामोरे जावे लागल्यास मानसिक बळ वाढविणे महत्वाचे ठरते. सकारात्मकता, संयम, टीका करणे टाळा, सोशल माध्यमांवरील वेळ कमी करा, विश्‍वासू स्त्रोत ओळखा, दिनक्रम मोडू नका, मन मोकळे करा, इतरांना आदर द्या आणि संवेदनशील रहा, ही आठ सुत्रे नेहमी जोपासा. कोरोनाच्या काळात ताणतणावाला सामोरे जावे लागते आहे. याचा परिणाम शरीरावर, मनावर होतो आहे. भावनिक क्षमताही कमकुवत होते आहे. या परिस्थितीत स्वतःला सकारात्मक ठेवण्यासाठी स्वतःशीच संवाद वाढवा.''

एनजीओ कम्पेशनचे अध्यक्ष मिलींद धोंड, संचालक भाग्यश्री कलघटगी, पल्लवी कुलकर्णी, गौरी मोहोळकर, सुशील रायगांधी, मेघना इंदूलकर आदींनी संयोजन केले.



जगभरातून प्रतिसाद

केवळ देशातूनच नव्हे तर कॅनडा, फिलिपाईन्स, दुबई, अमेरिका, हॉलंड आदी देशातील नागरिक या वेबीनारमध्ये सहभागी झाले. वेबीनारला मिळालेल्या प्रतिसादावरून पुन्हा अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे जाणवले. त्यामुळे सहभागींना संस्थेचा ईमेल आयडी दिला असून वैयक्तिक सेशनची गरज असली तरी संस्थेकडे लोक संपर्क साधू शकतात, असे मिलिंद धोंड यांनी सांगितले. - संपादन ः यशवंत केसरर

