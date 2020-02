शिरोली (कोल्हापूर) - अलीकडे सुदृढ आरोग्य व पीळदार शरीरयष्टीसाठी व्यायामाला कमालीचे महत्त्व आले आहे. त्यामुळे शहरातील खासगी व्यायामशाळेचे (जिम) लोन ग्रामीण भागात पोचले आहे. मात्र, या व्यायामशाळा कशा असाव्यात, त्यातील उपकरणे कोणती असावीत, प्रशिक्षकांची अर्हता काय असावी, याबाबत निश्‍चित शासकीय धोरण नाही. याचा फटका येथे व्यायाम करणाऱ्या अनेकांना बसत आहे. निरोगी आणि सुदृढ शरीर लाभावे म्हणून अनेक तरुण, पुरुष, महिला व्यायामशाळेत जाऊन घाम गाळत आहेत. तेथील प्रशिक्षकाकडून व्यायामाविषयी शास्त्रशुद्ध आणि अचूक प्रशिक्षण दिले जाणारच, असे गृहीत धरून प्रशिक्षक सांगेल त्या पद्धतीनेच अनेकांचा व्यायाम सुरू आहे ; मात्र देशात शासनाचे जिम संदर्भात ठोस धोरण नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी या विषयाचे शिक्षण न घेतलले प्रशिक्षक अनुभवाच्या जोरावर जिममध्ये शिकवतात. आवश्‍यक शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या व्यायाम प्रशिक्षकांकडून दिले जाणारे प्रशिक्षण काही वेळा चुकीचे असु शकते. चुकीचा व्यायाम केल्याने आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची भीती डॉक्‍टराकडून व्यक्त केली जात आहे. वाचा - सायकलिंगमधून जपा फिटनेस अन्‌ काम ही करा पूर्ण..! प्रशिक्षकासंदर्भात धोरण निश्‍चित करण्याची गरज कुठल्याही व्यायामशाळेत प्रशिक्षक वेट ट्रेनिंग, एरोबिक्‍स शिकवतात. हे शिकवताना योग्य स्नायूवर जोर पडून त्या भागाचा व्यायाम होणे अपेक्षित असते. त्यासाठी शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण आवश्‍यक असते, मात्र अनेक व्यायामशाळांमध्ये केवळ अनुभव असल्याचा दाखला पाहून प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जात आहे. अमेरिका, जर्मनीमध्ये व्यायामाशी संबंधित दीड वर्षांचा अभ्यासक्रम असून तो केल्याशिवाय कुणालाही प्रशिक्षण देता येत नाही. अभ्यासक्रमात पुस्तकी ज्ञानासह कोणत्या व्यायामामुळे शरीराच्या कोणत्या अवयवांवर परिणाम होतो, हे शिकवले जाते. प्रात्यक्षिकावर विशेष भर देण्यासह आहाराशी संबंधित महत्त्वाची माहितीही दिली जाते; मात्र जिमबाबत शासनाचे काहीही धोरण नाही. त्यामुळे व्यायामशाळा आणि त्यामध्ये व्यायाम शिकविणाऱ्या प्रशिक्षकासंदर्भात सरकारने आवश्‍यक अभ्यासक्रमासह धोरण निश्‍चित करण्याची गरज आहे.व्यायामशाळांमध्ये जे अनुभवाच्या जोरावर प्रशिक्षण देत आहेत. त्यांनी योग्य प्रशिक्षणासह विशिष्ट अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास नागरिकांना शास्त्रशुद्ध आणि अचूक व्यायाम शिकवणे शक्‍य होईल. चुकीच्या व्यायामामुळे कुणाचीही आरोग्याबाबत तक्रार राहणार नाही. मसल्स बनविण्यासाठी जगात एकही औषध नाही. परंतु, अनेक ठिकाणी सर्रास प्रोटिन्स पावडर, स्टेरॉईडची विक्री उघड वा छुप्या पद्धतीने होते. प्रत्यक्षात प्रत्येकाच्या शरीरयष्टीनुसार त्याला त्याच्या शरीरात काही प्रोटिन, मिनरल्स कमी असल्यास ते आहारतज्ज्ञ व डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यायला हवे. परंतु, प्रोटीन पावडरवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने ते सहज कुठेही मिळते. चुकीच्या पावडरच्या सेवनाने अनेकांना मूत्रपिंड, यकृत, अस्थीसह इतरही शरीराच्या अवयवांशी संबंधित आजार होतात. त्यावर नियंत्रण आवश्‍यक आहे.

-डॉ. योगेश खवरे, अध्यक्ष, शिरोली डॉक्‍टर्स व केमिस्ट असोसिएशन शासनाचे जिमसंदर्भात ठोस धोरण नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी या विषयाचे शिक्षण न घेतलेले प्रशिक्षक अनुभवाच्या जोरावर जिममध्ये शिकवतात. या सर्वांना योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. देशात जिम ट्रेनिंगच्या अभ्यासक्रमाबाबत एकही कौन्सिल नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने जिमबाबत धोरण निश्‍चित करून स्वतंत्र फिटनेस कौन्सिल गठीत करायला हवे. त्यातून जिमचे नियम निश्‍चित होऊन गैरप्रकार संपुष्टात येतील.

-प्रा. दीपक पाटील, एनआयएस प्रशिक्षक

