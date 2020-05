दिलासादायक : बेळगाव शहरात नवा कंटेन्मेंट झोन नाही...

बेळगाव - बेळगाव शहरात नवा कंटेन्मेंट झोन तयार केला जाणार नसल्याची माहिती आरोग्याधिकारी डॉ संजय डुमगोळ यांनी दिली आहे. बेळगाव शहर किंवा तालुक्यात जे पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले आहेत ते सर्व क्वारंनटाईनमध्ये आहेत. त्यांचा कुटुंबीय किंवा बाहेरील कोणाशी संपर्क आलेला नाही. त्यामुळे नवा कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याची गरज नसल्याचे डॉ डुमगोळ म्हणाले. त्यामुळे बेळगाव तालुक्यातील हंदीगनूर किंवा बेळगाव शहरात नवा कंटेन्मेंट झोन तयार होणार नाही. सध्या बेळगाव शहरात सदाशिवनगर येथे एकमेव कंटेन्मेंट झोन आहे. बेळगाव तालुक्यात हिरबागेवाडी येथे झोन आहे पण तो झोन शुक्रवारी रद्द होणार आहे. कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेले केवळ ३५ जण सध्या क्वारंनटाईनमध्ये असल्याची माहितीही डॉ.डुमगोळ यांनी दिली आहे. पण ३५ पैकी २५ जण हे धारवाड जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांच्या संपर्कात आलेले आहेत. त्यामुळे बेळगावातील कोरोना बाधितांच्या संपर्कात आलेले केवळ दहाजण क्वारंनटाईन आहेत. बेळगावकरांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. सदाशिवनगर येथील एक महिला कोरोनाग्रस्त आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांपूर्वी तो परिसर कंटेन्मेंट झोन करण्यात आला. शिवाय त्या महिलेच्या संपर्कात आलेल्या दहा जणांना क्वारंनटाईनमध्ये केले. त्या दहा जणांचे स्वॅब घेण्यात आले असून त्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. त्यांचे अहवाल आल्यानंतर व ती महिला बरी होऊन घरी परतल्यानंतर तेथील कंटेन्मेंट झोन रद्द केला जाणार आहे. त्यांनतर बेळगाव शहर कंटेन्मेंट झोन मुक्त होईल. त्यांनी यु-ट्यूब वरून घेतले चोरीचे प्रशिक्षण, आणि काय केले वाचा हिरेबागेवाडी, बेळगुंदी, पिरणवाडी, येळ्ळूर तसेच बेळगाव शहरात कोरोना रुग्ण सापडल्यानंतर त्यांच्या प्रथम व द्वितीय संपर्कातील अनेकांना क्वारणटाईन करण्यात आले होते. त्यांना क्वारंनटाईनमध्ये करण्यात आलेल्या हॉटेल परिसरात नागरिकांनी विरोध केला होता. पहिल्या टप्प्यात क्वारणटाईन करण्यात आलेले सर्वजण प्रथम व द्वितीय संपर्कातीलच होते. पण आता क्वारंनटाईनमध्ये मध्ये असलेले बहुतेक सर्वजण परराज्यातून आलेले आहेत. शिवाय गेल्या दोन आठवड्यात जे पॉजिटीव्ह आले आहेत ते सर्वजण परराज्यातून आलेलेच आहेत. त्यामुळे नव्या कंटेन्मेंट झोनच मुद्दा तूर्त मागे पडला आहे. शिवाय क्वारंनटाईनमध्ये केलेल्यांची संख्याही कमी होत आहे. बेळगाव शहरात नवा कंटेन्मेंट झोन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. गेल्या काही दिवसात जे रुग्ण सापडले आहेत ते क्वारंनटाईन आहेत त्यामुळे संसर्ग झालेला नाही. शहर व तालुक्यातील दोन झोनही लवकरच रद्द होतील. - डॉ. संजय डुमगोळ. आरोग्यधिकारी

