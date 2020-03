अबब... 24 तासात 13 जणांना झाला सर्पदंश...

कोल्हापूर - वातारवणातील बदलामुळे २४ तासांत जिल्ह्यात १३ जणांना सर्पदंश झाला आहे. यामध्ये सात वर्षांच्या मुलाचाही समावेश आहे. तन्मय बजरंग पाटील (वय ७ रा. बेलेवडे, ता. शाहूवाडी) याबाबतची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली आहे. पोलिसांनी सांगितले, की सध्या वातावरणात बदल होत असल्यामुळे सर्पदंशाचे रुग्ण सीपीआरमध्ये वाढत आहेत. केवळ २४ तासांत जिल्ह्यात १३ जणांना सर्पदंश झाला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्व वयोगटातील व्यक्‍तींचा समावेश आहे. तन्मय हा खेळत असताना त्याला सर्पदंश झाल्यामुळे सीपीआरमध्ये दाखल केले आहे. तसेच शाहूवाडी तालुक्‍यातील अजय पांडुरंग कांबळे (१८,परळी, शाहूवाडी) यांनाही उपचारास दाखल केले आहे. त्याचबरोबर उत्तम राजाराम पाटील (३२,रा. भडगाव,ता. भुदरगड),पांडुरंग गणपती मोरे (६५, पुलाची शिरोली,ता.हातकणंगले), अनिस अन्वर निशानदार (२४, पट्टणकोडोली. ता. हातकणंगले) कृष्णात रामचंद्र वलाटे (३१, बहिरेश्‍वर,ता. करवीर),अथर्व बबन कदम (कसबा बावडा),दीपक श्रीपती दाभाडे (किसरुळ, ता. पन्हाळा), अनिल शंकर चौगले (तिटवे, ता. राधानगरी), रमेश श्रीपाद मगदूम (वसगडे, ता. करवीर), जुनेद मुबारक उरुणकर (घोळसवडे, ता. शाहूवाडी), धोंडिराम पुजारी (गडमुडशिंगी, ता. करवीर) आणि किशोर प्रकाश कांबळे (वरणगे पाडळी, ता. करवीर) यांनाही सर्पदंश झाल्याची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली आहे.

