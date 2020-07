परंपरा खंडीत ः ओढ्यावरील रेणुका देवीच्या नैवेद्याला पहिल्यांदाच फाटा, नैवेद्य न आणण्याचे ट्रस्टचे आवाहन

कोल्हापूर ः श्रावण महिना म्हटले की भाविकांना वेध लागतात ते ओढ्यावरील रेणुका देवी तसेच टेंबलाई देवीला नैवेद्य देण्याचे. लॉकडाउनमुळे पहिल्यांदा ओटी प्रसाद स्वीकारला जाणार नाही. नैवेद्यही आणू नये, असे आवाहन रेणुका, यल्लमा देवी ट्रस्टने केले आहे.

रेणुका, टेंबलाई तसेच मरगाई देवीला नैवेद्य देण्याची परंपरा आहे. घरोघरी दर सोमवारी नैवेद्य तयार केले जातात. नंतर देवीच्या चरणी वाहिले जातात. ओढ्यावर तसेच टेंबलाई मंदिरात मोठी गर्दी होते. आषाढ महिन्यात टेंबलाई मंदिरात पाणी वाहण्याची परंपरा आहे, आषाढाची सांगता होताच वेध लागतात ते गोड्या नैवेद्याचे. आख्खे कुटुंब पहाटेपासून नैवेद्याच्या कामी व्यस्त असते. दुपारपर्यंत ओढ्यावर तसेच टेंबलाई, मरगाईला नैवेद्य पोच होतो.

कोरोनामुळे मंदिरे बंद आहेत. जत्रा-यात्रा रद्द झाल्या आहेत. ओढ्यावरील रेणुका देवीचे दर्शन सध्या बाहेरूनच घ्यावे लागते. श्रावण महिन्यात संभाव्य गर्दी पाहता ट्रस्टने फलक लावून ओटी-प्रसाद न देण्याचे आवाहन केले आहे. कोरोनाचे संकट पाहता विक्रेत्यांनी पूजेच्या साहित्याची विक्री करू नये, असे आवाहन केले आहे. यावर्षी प्रश्‍न होता नैवेद्याचे काय करायचे? तोही आणू नये, असेही आवाहन केले गेले आहे. कोरडा नैवेद्य (शिधा) स्वीकारण्याची तयारी आहे.

रेणुका देवी शहरवासीयांचे श्रद्धास्थान आहे. श्रावण महिन्यात भाविकांची रोज गर्दी असते. याच महिन्यात मानाचे जग वाजतगाजत पंचगंगा नदीच्या दिशेने जातात. दर्शनासाठी गर्दी होते. कोरोना संसर्गामुळे गर्दी टाळण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. त्या धर्तीवर मंदिर व्यवस्थापनानेही मंदिर परिसरात गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली. संपादन -यशवंत केसरकर

Web Title: Tradition broken: Trust appeals not to bring Renuka Devi's offering on the river for the first time