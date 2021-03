'ट्राफिक - ट्राफिक' ने केले जनजागृतीचे काम; येणाऱ्या काळात वाहतुकीला लागेल शिस्त

कोल्हापूर : 'एखादे शहर विकसित होत असताना रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढते आणि त्याबरोबर ट्राफिकची समस्या निर्माण होते. हे वाढणारे ट्राफिक नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनसोबतच प्रयत्नांना नागरिकांचा प्रतिसादही महत्वाचा आहे. संवेदनाच्या टीमने 'ट्राफिक ट्राफिक' या लघुपटातून जनजागृतीचे काम केले आहे. या प्रयत्नांमुळे येणाऱ्या काळात वाहतुकीला शिस्त लागेल,' असा विश्वास आमदार ऋतुराज पाटील यांनी व्यक्त केला. संवेदना फाऊंडेशनतर्फे आज रस्ते सुरक्षा आणि अपघात या विषयावर प्रकाश टाकत समाजप्रबोधन करणाऱ्या 'ट्राफिक-ट्राफिक' लघूपट प्रदर्शित केला. दरम्यान, ट्राफिक-ट्राफिक लघुपटाची चित्रफीत आमदार पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीवन अल्वारिस, शहर वाहतूक निरीक्षक स्नेहा गिरी, मॅकचे अध्यक्ष गोरख माळी यांच्या हस्ते प्रदर्शित झाली. डॉ. अल्वारिस यांनी रस्त्यावरील होणारे अपघात टाळण्यासाठी स्वयंशिस्त, कायद्याचे पालन व इतरांचा विचार करणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. शहर वाहतूक निरीक्षक स्नेहा गिरी म्हणाल्या, 'वाहतूक सुरक्षा हा विषय जटील आणि गुंतागुंतीचा आहे. ट्रॅफिक-ट्रॅफिक या लघुपटामध्ये त्याचे मार्मिक चित्रण करून याचे प्रबोधन तरुणाईपर्यंत पोहोचवण्याचे काम होणार आहे.' हेही वाचा - गडहिंग्लजला ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पाऊस संवेदना फाऊंडेशनचे अध्यक्ष संजय कात्रे म्हणाले, 'तरुणाईला वेगाचे आकर्षण आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षेबाबत शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थी-विद्यार्थींनींत जागृती होणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी संवेदना फाऊंडेशनने दोन वर्षात प्रबोधनाचे कार्यक्रम घेतले.' फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. मॅक्‍सचे अध्यक्ष माळी व कलाकार गणेश आपटे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी लघुपटातील कलाकारांना तसेच चेतना विकास मंदिर मधील विद्यार्थिनीला सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले. फाउंडेशनचे सचिव ऋषिकेश जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी शिरीष पुजारी, सुहास नाईक उपस्थित होते. संपादन - स्नेहल कदम

