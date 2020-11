गडहिंग्लजमधील 15 गावात 37 कोरोना रूग्णांवर उपचार

गडहिंग्लज : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाचा वाढलेला आलेख ऑक्‍टोबर महिन्यात निच्चांकी पातळीवर आला. गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 1045 रूग्णांपैकी आता केवळ 37 पॉझीटीव्ह रूग्ण उपचाराखाली असून 75 गावांतून कोरोना हद्दपार झाला आहे. 15 गावांत सध्या कोरोना रूग्ण असून त्यातील आठ गावांमध्ये केवळ एकच रूग्ण ऍक्‍टीव्ह आहे. गेली सहा-सात महिने वाढत्या कोरोनाच्या तणावाखाली असलेल्या ग्रामीण जनतेला या परिस्थितीने दिलासा मिळाला आहे. मार्चमध्ये राज्यात दाखल झालेला कोरोना व्हायरस गडहिंग्लज तालुक्‍यात मात्र प्रत्यक्षात मे महिन्यात प्रवेश केला. मे, जून, जुलै या महिन्यात अगदीच टप्प्यात असलेल्या कोरोना रूग्णसंख्येच्या आलेखाचा ऑगस्टमध्ये चढता क्रम सुरू झाला. सप्टेंबरमध्ये तर या आलेखाने उच्चांकी पातळी गाठली. त्यानंतर ऑक्‍टोबर महिन्यापासून नव्या रूग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्या रूग्णांची संख्या दुपटीने वाढल्याने हा आलेख झपाट्याने खाली आला. सध्या जरी कोरोनाचा आलेख खाली आला असला तरी आगामी दिवाळी सण आणि थंडीच्या कालावधीत नागरिकांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. सध्या तालुका कोरोनामुक्तीच्या वाटेवर आहे. आणखीन काही महिने नागरिकांनी कोरोनाचे नियम पाळले तर तालुका कोरोनामुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही. अन्यथा पुन्हा कोरोनाच्या आक्रमणाला सामोरे जावे लागण्याचा धोका आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय कोरोना आलेख

हलकर्णी

- गावे : 21, एकूण रूग्ण : 133, ऍक्‍टीव्ह : 1

कडगाव

- गावे : 16, एकूण रूग्ण : 273, ऍक्‍टीव्ह : 15

कानडेवाडी

- गावे : 12, एकूण रूग्ण : 113, ऍक्‍टीव्ह : 0

महागाव

- गावे : 11, एकूण रूग्ण : 219, ऍक्‍टीव्ह : 15

मंगूरवाडी

- गावे : 14, एकूण रूग्ण : 117, ऍक्‍टीव्ह : 3

नूल

- गावे : 16, एकूण रूग्ण : 190, ऍक्‍टीव्ह : 3 ऍक्‍टीव्ह रूग्ण असलेली गावे

ऐनापूर, बेकनाळ, करंबळी, कडगाव, महागाव, हिरलगे, हिटणी, गिजवणे, लिंगनूर तर्फ नेसरी, हरळी खुर्द, हसूरचंपू, हडलगे, वडरगे, अरळगुंडी, औरनाळ. संपादन - सचिन चराटी

