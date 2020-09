जिल्ह्यातील 19 रूग्णालयात  जनआरोग्यमधून कोरोनावर उपचार 

कोल्हापूर : कोरोनाचे रुग्ण खासगी दवाखान्यातील भरमसाट बिल देऊन नातेवाईक मेटाकुटीला आले आहेत. कोणत्या दवाखान्यात कोणती योजना सुरू आहे?, हे लोकांना माहीत नाही; पण जिल्ह्यातील 19 रुग्णालयांत महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाचे उपचार केले जातात. ऑक्‍सिजन, डॉक्‍टर शुल्क, नर्सिंग शुल्क यातून दिले जाते.

जिल्ह्यात दररोज 900 कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. प्रशासनाने चाचण्यांची संख्या वाढवली आहे. या तुलनेत रुग्णांचा आकडाही वाढत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात दररोज सरासरी 650 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी जात असताना, दुसरीकडे 700 ते 900 नव्या रुग्णांची भर पडते. अशावेळी लोकांना दवाखान्यात ऍडमिट होता येत नाही. ऍडमिट झाले तर 1 लाख अनामत आणि 50 हजार औषधांचे असे दीड लाख रुपये भरल्याशिवाय ऍडमिट होता येत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने 31 मार्च 2020 ला राज्य शासनाने पांढऱ्या, पिवळ्या व केसरी अशा सर्व कार्डधारकांना कोरोनावरचे उपचार मोफत केले आहेत. कोरोनाचे उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही रेशन कार्डधारकाला मोफत उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जिल्ह्यातील 19 रुग्णालयांत महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाचे उपचार केले जात आहेत. यात कोल्हापूर शहर, इचलकरंजी, कसबा बावडा, पेठ वडगाव, दसरा चौक, जयसिंगपूर, शाहूवाडी, शिरोळ येथे कोरोनाचे मोफत उपचार केले जातात.

या दवाखान्यांत होतात जनआरोग्यमधून उपचार :

*अलायन्स मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल (चंदूर रोड, इचलकरंजी), * ऍपल हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (कदमवाडी, कोल्हापूर), *अथायू हॉस्पिटल (उजळाईवाडी, करवीर), * डायमंड (खानविलकर पेट्रोलपंपाशेजारी, कोल्हापूर), * डॉ. डी. वाय. पाटील, मेडिकल हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँण्ड रिसर्च इन्सिट्यूट कसबा बावडा रोड, लाईन बाजार, * उपजिल्हा रुग्णालय गडहिंग्लज, हिरेमठ हॉस्पिटल (जयसिंगपूर) * इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णलय (इचलकंरजी) * केपीसी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल (अकबर मोहल्ला, कोल्हापूर) * कुडाळकर हॉस्पिटल (पेठ वडगाव),* निरामय हॉस्पिटल (इचलकरंजी),*सीपीआर हॉस्पिटल (कोल्हापूर),* संजीवन हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर युनिट (जयसिंगपूर),* संजीवनी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल (कोल्हापूर), *शथायू मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल (शिरोळ), *श्री सिद्धीविनायक हार्ट फौंडेशन (वाय.पी.पोवार नगर कोल्हापूर),* सिद्धगिरी हॉस्पिटल (कणेरी),* स्वस्तिक हॉस्पिटल (कोल्हापूर), *ट्यूलिप हॉस्पिटल (कोल्हापूर). यासाठी सवलत :

जे रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत; पण त्यांना कोणतीही लक्षणे नाहीत, अशांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. ज्यांचा कोरोना पॉझिटिव्ह आहे आणि ऑक्‍सिजन लावला आहे. अशा रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यात डॉक्‍टर फी, नर्सिंग शुल्क, ऑक्‍सिजनचा मर्यादित खर्च दिला जातो; पण पीपीई किट, उच्च दर्जाची औषधे बाहेरून खरेदी करावी लागतात. याचा खर्च दिला जात नाही. लक्षणे नाहीत; पण पॉझिटिव्हसाठी

ज्यांना लक्षणे नाहीत, अशा रुग्णांना शासनाने कोविड सेंटर सुरू केली आहेत. त्यांना तिथे मोफत उपचार दिले जातात. ज्यांना लक्षणे नाहीत; पण कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. अशा रुग्णांनी दवाखान्यात ऍडमिट होण्याऐवजी कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेण्याचे नियोजन केले आहे.

