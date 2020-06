जिल्ह्यात 1751 कृषी केंद्रांची झाडाझडती 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात मुबलक आवक असतानाही, युरिया मिळत नाही. यासाठी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील 1 हजार 751 कृषी सेवा केंद्रांतून युरियाची प्रत्यक्ष विक्री झाली किती याची चौकशी केली जाणार आहे. प्रत्येक सेवा केंद्राकडून युरियाची मागणी, प्रत्यक्ष विक्री, कोण-कोणत्या शेतकऱ्यांना युरियाची विक्री केली याची माहिती दुकानात जाऊनच घेतली जाणार आहे. युरियाची मोठी मागणी आहे. जिल्ह्यात युरियाची मोठी आवक आहे. तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतो का? याची चौकशी केली जाणार आहे. 1 एप्रिलपासून जिल्ह्यात किती युरिया आला. प्रत्येक सेवा केंद्रातून किती मागणी झाली. मागणीनूसार तो युरिया कोण-कोणत्या शेतकऱ्यांना दिला. त्याची बिले आहेत का? या सर्वाचा छडा लावण्यासाठी सर्वच कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी सर्वच कृषी सेवा केंद्रावर धडक देणार आहेत. त्यामुळे खरोखरच जिल्ह्यात युरियाचा तुटवडा आहे का किंवा बोगस पावत्या करुन युरिया दुसऱ्या कारणासाठी वापरला याची माहिती घेतली जाणार आहे. बोगस पावत्यांची तपासणी

कोरोनामुळे कृषी केंद्रातील पॉझ मशिन बंद आहेत. ज्या-ज्या दुकानातून किंवा कृषी केंद्रातून युरियाची विक्री झाली आहे त्यांच्याकडे विक्रीच्या पावत्या असणे गरजेचे आहे. पावती असेल तर ठरावीक शेतकऱ्यांना बोलावून घेतले जाणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्याने खरेदी केलेला युरिया आणि विक्री होऊन दिलेल्या पावतीवर नोंद असणारा युरिया यात तफावत आहे का? याची पडताळणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यात सुमारे 25 हजार टन युरिया आला आहे. 11 हजार 747 टन विक्री झाली आहे. दरम्यान, 1 हजार 750 सेवा केंद्रांतून खतांची विक्री होते. यापैकी 400 ते 500 केंद्रे कायमस्वरूपी आहे. उर्वरित हंगामी केंद्रातून विक्री केली जाते. सर्वच दुकानांची तपासणी करण्याचा प्रयत्न करून युरिया टंचाईचा छडा लावला जाणार आहे.

- ज्ञानदेव वाकुरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी

