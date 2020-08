कोल्हापूरचा अपमान सहन केला जाणार नाही ; एशियन पेंटने माफी मागितलीच पाहिजे

कोल्हापूर : एशियन पेंटने बनवलेल्या एका जाहिरातीला तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार ऋतुराज पाटील यांनी ही मागणी केली असून त्या जाहिरातीद्वारे कोल्हापूरचा अपमान करून हिनवल्याचा प्रकार घडल्याचे आमदार ऋतुराज पाटील यांनी म्हंटले आहे. शिवाय त्यांनी तात्काळ ही जाहिरात मागे घेऊन संपूर्ण कोल्हापूरवासीयांची माफी मागा, अशी मागणी केली आहे.

Every city carries its own traditional value and unique identity. We strongly condemn this shameful act by @asianpaints which has insulted our Great Kolhapur City by comparing it with a foreign city, to promote their commercial product.https://t.co/i1JwEyhNJX