स्पर्धा परीक्षांत ‘सारथी’च्या विद्यार्थ्यांचा डंका...

कोल्हापूर - सारथी संस्थेच्या १० महिन्यांच्या काळात भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी १५ विद्यार्थी उत्तीर्ण, ‘एमपीएससी’साठी १९ विद्यार्थी उत्तीर्ण, नेट-सेट स्पर्धा परीक्षेत २२ विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना फायदा होत असताना या संस्थेचीच अडवणूक करून मराठा समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांची पिळवणूक केल्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सारथी संस्था तत्काळ सुरू झालीच पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. कामकाज ठप्प झाल्याने करिअरला अडथळे सारथी संस्थेवर आरोप झाले आहेत, याची चौकशीही होवू शकते. चौकशी करण्याआधीच किंवा त्याची शहानिशा करण्याआधीच त्याला कुलूप घालणे म्हणजे मराठा तरूण पिढीच्या यशाला पायबंद घालण्यातला प्रकार आहे. सारथी संस्थेच्या दहा महिन्यात आचारसंहितेचा काळ वगळता उर्वरित सात महिन्यांत संस्थेने अनेक विद्यार्थांना उभारी दिली आहे. विद्यार्थांचा याचा फायदा झाला आहे. याचे संस्थेला श्रेय जाते.

भारतीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी) परीक्षेसाठी २२५ विद्यार्थांना प्रशिक्षण व स्टायपेंड यापैकी देशातील १० लाख विद्यार्थांमधून १५ विद्यार्थांची मुख्य परिक्षा पास झाले आहेत. हे १५ विद्यार्थी मुलाखतीस पात्र ठरले आहे. गोरगरीब विद्यार्थांची अडवणूक ‘एमपीएसी’साठी १२५ विद्यार्थांना प्रशिक्षण दिले होते. राज्यातील सुमारे पाच लाख विद्यार्थांमधून सारथीच्या १९ विद्यार्थी मुख्य परिक्षा उर्त्तीण होवून मुलाखतीस पात्र ठरले आहेत. अशा या विद्यार्थांना सारथीचेच पाठबळ मिळाले आहे. याशिवाय इतर उपक्रमही राबविण्याचे नियोजन असतानाच ३ डिसेंबर २०१९ व वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाने ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. सारथी संस्थेत केवळ शिष्यवृत्ती देणारी संस्था नाही, हे पहिले समजून घेतले पाहिजे होते. मात्र, चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या तक्रारीमुळे थेट ही संस्थांच बंद करून गोरगरीब विद्यार्थांची अडवणूक केली आहे.

(क्रमश:) नेट-सेट, बॅंकिंग परीक्षेसाठीही मार्गदर्शन स्पर्धा परीक्षांव्यतिरिक्त नेट-सेट परीक्षेसाठी राज्यात २८० विद्यार्थ्यांपैकी ‘नेट’मध्ये ११ व ‘सेट’मध्ये ११ असे २२ विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. आयबीपीएस बॅंकिंग सेवा परीक्षेसाठी १२ ठिकाणी ५८६ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. एम.फिल. आणि पीएच.डी.साठी ५०३ विद्यार्थ्यांची निवड आहे. एमईएससीओ कोल्हापूर मिलिटरी, पॅरा मिलिटरी कोर्स १९, रिसर्च मेथॅडॉलॉजी ५५८, ज्युडिशिअल सर्व्हिसेस स्पर्धा परीक्षा २००, आयात-निर्यात तारादूत ३२५ जणांना न्याय मिळाला आहे.

Web Title: twenty two students of Sarathi Institute have been successful