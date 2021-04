गडहिंग्लज : जिल्ह्यात कोरोना रूग्ण संख्येचा आलेख उंचावत आहे. तालुक्‍याचे ठिकाण आणि गाव पातळीपर्यंत कोरोना पाहोचला आहे. गडहिंग्लज तालुकाही याला अपवाद नाही. तालुक्‍याची रुग्ण संख्याही हळूहळू वाढत आहे. यामुळे आरोग्य विभाग सतर्क झाला असून 200 बेड आणि रुग्णांसाठी आवश्‍यक असलेल्या ऑक्‍सीजनसाठी प्रकल्पही सज्ज ठेवला आहे. कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी आरोग्य विभागाने तयारी पूर्ण केली आहे. एप्रिलमध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाचा विस्फोट होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तालुका पातळीवरील आरोग्य यंत्रणांना सज्जतेच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यादृष्टीने गडहिंग्लज तालुक्‍यातील आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. तहसीलदार दिनेश पारगे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. एम. व्ही. अथणी, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डी. एस. आंबोळे यांच्या नियंत्रणाखाली आरोग्य यंत्रणेचे नियोजन गतीने सुरू आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्‍वभूमीवर बंद झालेले कोविड केअर सेंटर सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. शेंद्री माळावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलींचे वसतीगृह ताब्यात घेतले आहे. त्या ठिकाणी 81 बेडची व्यवस्था केली आहे. त्यात 10 बेड ऑक्‍सीजनचे आहेत. दोन दिवसात रूग्णांसाठी जेवणाच्या व्यवस्थेसह पूर्ण झाल्यानंतर हे सेंटर कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. या केंद्रात पूर्वी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच पुन्हा प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय कानडेवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 20 बेडची व्यवस्था केली असून त्यातील 5 बेड ऑक्‍सीजनचे आहेत. अद्याप कोविड सेंटर सुरु न झाल्याने सध्या 60 हून अधिक ऍक्‍टीव्ह रुग्ण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. यातील दहा रुग्ण ऑक्‍सीजनवर आहेत. पीपीई किट, हॅण्ड ग्लोज, औषधांचा साठा मोठ्या प्रमाणात केला आहे. रोज 120 जम्बो सिलेंडर

उपजिल्हा रुग्णालयात 80 लाख खर्चून ऑक्‍सीजन निर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. यातून रोज 120 जम्बो सिलेंडर ऑक्‍सीजनची निर्मिती होते. उपजिल्हा रुग्णालयात 60 बेड ऑक्‍सीजनचे आहेत. आता रूग्ण वाढीच्या अनुषंगाने उपजिल्हा रुग्णालयाला शंभर टक्के कोविड हॉस्पीटल म्हणून घोषित केले आहे. इतर रुग्णांना डिस्चार्ज दिल्यानंतर दोन दिवसात हे रुग्णालय शंभर टक्के (100 बेड) कोविड रुग्णालय होणार आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Two Hundred Beds And Oxygen Project Ready In Gadhinglaj Kolhapur Marathi news