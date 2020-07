उज्वला योजनेलाच हरताळ  रॉकेलही मिळेना आणि गॅसही... 

कोल्हापूर : गोरगरिबांच्या घरातील चूल अथवा स्टोव्हसाठी रेशनकार्डवर मिळणारे रॉकेल बंदच झाल्याने गोरगरिबांचे हाल होत आहेत. परिणामी लोकांना पुन्हा चूल पेटविण्याशिवाय पर्याय नाही. उज्ज्वला योजनेतून गॅस सिलेंडर देण्याचे स्वप्न सरकारने दाखविले; पण या योजनेतील गॅस भरण्यासाठी गरिबांकडे पैसे नसल्याने वर्षाला कसेबसे पाच ते सहा सिलेंडर ते वापरतात. त्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडला आहे. त्यामुळे गॅसही नाही आणि रॉकेलही नाही, अशी अवस्था झाली आहे. केरोसीनमुक्तीच्या नादात कोल्हापूर जिल्ह्यातील केरोसीनचा पुरवठा निम्म्याहून अधिक घटविण्यात आला आहे.

रेशन दुकाने हा सर्वसामान्यांचा आधारवड आहे. लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानांनी अनेक कुटुंबांना जगविले. सध्या रेशनवर गहू, तांदूळ मिळतो. पूर्वी रॉकेलही मिळत होते. सध्या हे रॉकेल बंद आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना आणली होती. या योजनेतून सर्वसामान्यांना गॅस दिला जाणार होता; पण तीन ते चार महिन्यांपासून हा गॅसही मिळालेला नाही. उज्ज्वलाचा गॅसही नाही आणि हक्काचे मिळणारे अनुदानातील रॉकेलही नाही.

शहरी भागातील दाट लोकवस्ती आणि झोपडपट्टी विभागात सकाळी आंघोळीचे पाणी तापविणे, जेवण करणे यासाठी सर्रास पुन्हा चुलीचाच वापर केला जातो अथवा स्टोव्हचा वापर केला जातो; पण रॉकेल मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 2009 पासून हे रॉकेल बंद

रेशनकार्डवर रॉकेल हे नियंत्रित दराने मिळत होते. प्रत्येक कुटुंबाला किमान 5 ते 24 लिटरप्रमाणे संख्येनुसार रॉकेल मिळत होते; पण 2009 पासून हे रॉकेल बंद केले आहे. 1 गॅस सिलेंडर असणाऱ्यांनाही चार लिटर प्रति महिना प्रति कार्ड रॉकेल दिले जात होते; पण हे बंदच असल्याने लोकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

उज्ज्वलामुळे लाखभर कुटुंबे गॅसधारक

जिल्ह्यात उज्ज्वला योजना केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार 2016 प्रमाणे सुरू झाली. हिंदुस्थान पेट्रेलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन पेट्रोलियम या तिन्ही कंपन्यांकडे मिळून जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 70 हजार उज्ज्वला योजनेतील कनेक्‍शन आहेत. या ग्राहकांचा गॅस वापरण्याचे प्रमाण हे कमी आहे. हे ग्राहक गरीब कुटुंबांतील असल्याने उज्ज्वलाचा गॅस ते स्टॅंडबाय म्हणून वापरतात. त्यामुळे वर्षाला पाच अथवा सहा सिलेंडरच ते घेतात. त्यामुळे पुन्हा ते चूल अथवा स्टोव्हचा वापर करतात. उज्ज्वलाच्या नव्या गॅस जोडण्याही दोन वर्षांपासून बंद आहेत. निम्म्या जिल्ह्यात रॉकेल नाही

जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, पन्हाळा, शिरोळ, करवीर, कोल्हापूर शहर, हातकणंगले हे तालुके केरोसीनमुक्त म्हणून जाहीर केले आहेत. त्यामुळे येथे रॉकेलच मिळत नाही. गतवर्षी याच परिसरांत महापुराने हाहाकार माजविला. अशावेळी अनेक कुटुंबांकडचा गॅसही संपला; पण पर्याय म्हणून त्यांना इंधनासाठी तसेच दिवाबत्तीसाठी रॉकेल मिळाले नाही. ऐनवेळी प्रशासनाने रॉकेलचा पुरवठा करा, असे सांगितले; पण अनेक दुकानदारांकडे रॉकेलच्या टाक्‍याही नव्हत्या. त्यामुळे धावपळ उडाली. दृष्टिक्षेपात

*उज्ज्वला योजनेच्या एकूण जोडण्या - 1 लाख 70 हजार.

* नव्या जोडण्या केंद्राकडून बंद.

*उज्ज्वलाचे ग्राहक वर्षाला वापरतात केवळ- 6 सिलेंडर.



