उंबरवाडी शाळेला ठोकणार टाळे

गडहिंग्लज : उंबरवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील प्राथमिक शाळेतील रिक्त पदावर एका शिक्षिकेची बदली झालेली आहे; मात्र मेढेवाडी (ता. आजरा) शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून त्यांना जाणीवपूर्वक सोडले जात नाही. त्यामुळे उंबरवाडी ग्रामस्थ व पालकांनी शाळेला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. शुक्रवारी (ता. 6) हे आंदोलन केले जाणार असून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात शाळा भरविली जाणार आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. उंबरवाडी येथे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेमध्ये 55 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेतील एक जागा रिक्त झाली. त्यामुळे सर्व 55 मुलांना एकच शिक्षिका शिकवत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या रिक्त पदावर मेढेवाडी शाळेतील एका शिक्षिकेची बदली झाली आहे; मात्र त्या शाळेचे मुख्याध्यापक त्यांना जाणीवपूर्वक कार्यमुक्त करीत नाहीत. गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांवर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. परिणामी, एकाच शिक्षिकेला उंबरवाडीची शाळा चालवावी लागत आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. उंबरवाडी शाळेला टाळे ठोकून विद्यार्थ्यांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात बसविण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे. सहाय्यक गटविकास अधिकारी आनंद गजगेश्‍वर यांनी निवेदन स्वीकारले. पंचायत समिती सदस्य विद्याधर गुरबे उपस्थित होते. तहसीलदार आणि पोलिस निरीक्षकांनाही निवेदनाच्या प्रती दिल्या आहेत. उपसरपंच उत्तम सुतार, सदस्य विनायक सुतार, रामजी घेवडे, प्रवीण चिमणे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल जोंधळे, सदस्य मधुकर जावळे, विनायक कोकितकर, पालक डॉ. रमेश रेडेकर, मधुकर पोवार आदींनी हे निवेदन दिले.

