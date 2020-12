यंदाच्या हंगामात साखरेचे दर चांगले: लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी

कोल्हापूर : यावर्षीच्या हंगामात देशातून अनुदानासह ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय काल केंद्र सरकारने घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. सप्टेंबर २०२१ अखेर साखर निर्यात करावी लागणार आहे. निर्यात साखरेवरील अनुदानात मात्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी प्रति क्विंटल ४०० रुपयांची कपात केली असून, गेल्यावर्षी हे अनुदान प्रति क्विंटल १०४४ रुपये होते. ते यावर्षी ६२६ रुपये केले. गतवर्षी निर्यात साखरेचे थकीत ९४०० कोटींपैकी ५३६१ कोटींचे अनुदानही सरकार आठवड्यात देणार आहे. साखर उद्योगाच्या दृष्टीने दोन्ही निर्णय सकारात्मक असल्याने यंदाच्या हंगामात पहिल्यांदाच साखर कारखानदारांमध्ये समाधान आहे.

गेल्या वर्षी ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार साखर निर्यात केलेल्या कारखान्यांना केंद्राकडून या हंगामात ३५०० कोटी रुपये अनुदानापोटी मिळणार आहेत. अनुदानात कपात झाली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे दर चांगले असल्याने साखर निर्यातीस चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे. हेही वाचा- ‘सारथी’च्या निबंधकपदी अपर जिल्हाधिकारी अशोक पाटील यांची नियुक्ती - गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात जादा साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत साखर शिल्लक पडू नये, यासाठी निर्यात अनुदान योजना सरकारने घोषित करावी, अशी मागणी कारखानदारांकडून सातत्याने होत होती. ही योजना ऑक्‍टोबरच्या अगोदर जाहीर झाली असती तर आतापर्यंत वीस लाख टन साखर निर्यात झाली असती. आता कारखान्यांना गतीने हालचाली करून निर्यात करावी लागणार आहे. साखरेचे दर चांगले

गेल्यावर्षी निर्यात साखरेला प्रति क्विंटल १०४४ रुपये अनुदान होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर प्रति क्विंटल २१०० रुपये होते. सद्यस्थितीत हे दर २४०० रुपये प्रति क्विंटल आहेत, तर नोव्हेंबरमध्ये हेच दर २८०० रुपये होते. यामुळे निर्यात अनुदानात कपात झाली असली तरी कारखान्यांना हे अनुदानही परवडू शकते, अशी माहिती कारखानदार सूत्रांनी दिली. केंद्राने हा निर्णय दोन महिने उशिरा घेतला, तरीही तो दिलासादायक आहे; पण यावर्षीचा बफर स्टॉक आणि साखरेच्या हमीभावातील वाढ ही उद्योगाची मागणी अजून प्रलंबित आहे. साखरेचा भाव जो प्रति क्विंटल ३१०० रुपये आहे, तो ३८०० रुपये करावा आणि बफर स्टॉक जाहीर करावा, अशी मागणी होती. ती मान्य झाल्यास या उद्योगाला आणखी दिलासा मिळेल.

- पी. जी. मेढे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ गेल्या काही दिवसांपासून या निर्णयाची शक्‍यता होती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी कारखान्यांना मिळणारे अनुदान गृहीत धरून कारखान्यांकडून कमी दराने साखर मागणी केली जात होती. यामुळे कारखान्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर विक्रीचे आव्हान असणार आहे.

- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार दृष्टिक्षेपात देशातील साखर उत्पादन (आकडे लाख टनात)

मागील शिल्लक - १०७

यावर्षीचे उत्पादन - ३११

यावर्षीची विक्री - २५०

यावर्षीची निर्यात - ६०

पुढील हंगामासाठी शिल्लक - ९० ते १०० संपादन- अर्चना बनगे

