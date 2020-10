लाच स्वीकारण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून पंटरचा वापर

कोल्हापूर ः पंटरचा आधार घेऊन लाच घेण्याची प्रवृत्ती आता डोकेवर काढू लागली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत एक दोन नव्हे तर तब्बल 11 पंटर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले.

शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रबोधनाची मोहीम राबवली जाते. प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागातच लाच घेणे अगर देणे हा गुन्हा आहे. लाचेची मागणी करणाऱ्यांविरोधात तक्रार द्या, असे फलक लावलेले आहेत. तरीही कार्यालयातील काही घटकांकडून लाचेची मागणी केली जाते. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी काही मोजकेच तक्रारदार मात्र पुढे येतात. संबधित तक्रारीची दखल घेत, अशा घटकांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई करण्यात येते. अशाच पद्धतीने केलेल्या कारवाईत पंटरच्या माध्यमातून लाच मागणी करण्याची प्रवृत्ती पुढे येत आहे. "सगळ करून सवरून, नामानिराळे राहून कारवाईचा धोका टाळण्यासाठी ही प्रवृत्ती पंटरचा आधार घेत आहे. नुकत्याच मटका गुन्ह्यात सहआरोपी न करण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी व लाच स्वीकारल्याच्या कारवाईत तीन पंटरवर गुन्हे दाखल झाले. त्यातील एकावर अटकेची कारवाई करण्यात आली तर अन्य दोघांचा शोध विभागाकडून घेतला जात आहे. जानेवारीपासून आज अखेर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने 20 जणांवर कारवाई केली. त्यात 11 खासगी पंटर अडकले आहेत. लाचप्रक्रियेत सक्रिय असणाऱ्या अशा पंटरचा वेळीच बिमोड करण्यासाठी आता तक्रादरांनी पुढे येण्याची गरज बनली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

विभाग कारवाई संशयित लोकसेवक खासगी व्यक्ती

महसूल, वन 7 7 3

पोलिस 5 6 2

गृह 1 1 2

ग्रामविकास 2 2 --

आरोग्य 2 2 1

सार्वजनिक बांधकाम 1 1 --

इतर 2 -- 3

------------------------------

एकूण - 20 19 11 संपादन - यशवंत केसरकर

