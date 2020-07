PHOTO : 'या' रानभाज्या तुम्ही कधी खाल्यात का ? जोतिबाच्या डोंगरावर मिळतात 'या' भाज्या...

जोतिबा डोंगर - जून,जुलै महिन्यात दरवर्षी डोंगरपठारवर, जंगलात तसेच शिवारात आपोआपच नैसर्गिक पद्धतीने रानभाज्या उगवतात. पूर्वजांना या रानभाज्याची सखोल माहिती होती पण अलीकडच्या काळात मात्र या रानभाज्या कित्येकांना माहिती नाहीत. दोन वर्षापासुन या रान भाज्यांची ओळख कोल्हापुरातील निसर्गमित्र संस्थेने करून दिली आणि या रानभाज्यांना महत्व आले. सध्या तर जिल्ह्यात लॉक डाऊन असल्यामुळे या औषधी असणाऱ्या रानभाज्यांच्या शोधात डोंगर पठारावर गर्दी होऊ लागली आहे.

ज्योतिबा डोंगर,पोहाळे तर्फ आळते, कुशिरे तर्फ ठाणे, गिरोली, दाणेवाडी ता.पन्हाळा या भागातील डोंगर पठार व शिवारामध्ये २५ हुन अधिक प्रकारच्या रानभाज्या सापडतात.या भागातील शेतकरी ग्रामस्थ त्यांच्याकडे तण म्हणून पहात होते.त्यांना काढून फेकत. कित्येक वर्षांपासून या भाज्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते पण पण दोन - तीन वर्षापासून मात्र या भाज्यांची ओळख ग्रामस्थांनी करून घेतली आहे.आपल्या आहारात या रानभाज्याचा वापर अरोग्यासाठी हे ग्रामस्थ सध्या करू लागले आहेत. वाचा - भारीच ! महापुरात बुडालेली शाळा शिक्षक व गावकऱ्यांनी पुन्हा उभी केली... या भागांमध्ये भारंगी, मोरशेंड, गुळवेल, टाकाळा, पाथरी, तेरडा, केना, घोळी, अंबुशी, आघाडा, हादगा, कुर्डू, काटेमाठ, रानमोहर, फांजिरा या प्रकारच्या २५ हून अधिक भाज्या सापडतात. कोल्हापुरातील काही निसर्गप्रेमी व भाज्यांची ओळख असणारे काहीं पर्यटक दर रविवारी किंवा सुट्टीदिवशी या डोंगर पठाराला भेट देऊन या रानभाज्या घेऊन जातात. भाज्यांमध्ये औषधी गुणधर्म दरम्यान, शेती न करता नैसर्गिक रित्या या भाज्या डोंगर - पठार, शेतातील बांध किंवा माळरानाच्या परिसरात सापडतात. या भाज्यांमध्ये अनेक प्रकारचे औषधी गुणधर्म असून त्या आहारात भाजी करून खातात. पूर्वीपासून आदिवासी बांधव या भाज्यांचा आहारात वापर करताना दिसत आहेत. शहरात या भाज्यांचा फारसा संबंध येत नाही परंतु ग्रामीण भागातील डोंगर पठारावर या भाज्या सर्रास सापडतात.सध्या लॉक डाऊनमुळे सुट्टी असल्याने या डोंगर पठारावर रान भाज्यांच्या शोधासाठी निसर्गमित्र, शेतकरी, तरूण वर्ग फिरू लागले आहेत .

पोहाळे गिरोली जोतिबा परिसरात रानभाज्यांचा खजिना आहे. या रानभाज्या आपल्या आरोग्यासाठी फार उपयुक्त असून त्या औषधी गुणधर्माच्या आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांनी ग्रामस्थांनी या रानभाज्यांचा वापर आपल्या रोजच्या आहारात करावा. आपल्या भागातील रानभाज्यांचा खजीना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारी घ्यावी - अनिल चौगुले,निसर्ग मित्र संस्था कोल्हापूर

दोन तीन वर्षापूर्वी निसर्ग मित्र संस्थेचे अनिल चौगुले यांनी आमच्या भागातील रान भाज्यांची माहिती दिली. तेव्हापासून आम्ही या रान भाज्या खाऊ लागलो. सध्या लॉक डाऊनमुळे तर या रान भाज्याचे महत्व वाढले आहे. मी दररोज या भाज्यांचा वापर जेवणात करीत आहे . सुरेश बेनाडे - निसर्ग मित्र, पोहाळे तर्फ आळते ता. पन्हाळा

संपादन - मतीन शेख

Web Title: vegetables are found on the hill of Jyotiba kolhapur