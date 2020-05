अलगीकरणातील मुंबईकरांसाठी धावले मंडळ

गडहिंग्लज : एकीकडे गावाकडे येणाऱ्या चाकरमान्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक असतानाच मांगनूर तर्फ सावतवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील गणेश तरुण मंडळाने या चाकरमान्यांना विविध स्वरूपातील मदत देऊन माणुसकी जपली आहे. मंडळाचा हा आदर्श इतर गावांतील ग्रामस्थांना प्रेरणादायी असाच आहे. पुणे, मुंबई ही शहरे रेड झोनमध्ये आहेत. शासनाने परवानगी दिल्यानंतर या रेड झोनमधील चाकरमानी गावाकडे मोठ्या संख्येने परतत आहेत. गावागावांत आल्यानंतर या चाकरमान्यांचे कॉरंटाईन केले जात आहे. पुणे, मुंबईकरांमुळे अनेक गावांत भीतीचे वातावरण आहे. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही नकारात्मक होत आहे, अशा परिस्थितीत मांगनूर तर्फ सावतवाडीतील मुंबईकर चाकरमान्यांना सुखद धक्का मिळाला आहे. गावातील शाळेत मुंबईहून आलेल्या 40 जणांना कॉरंटाईन केले आहे. चहापासून नाष्टा, जेवणाची सोय करण्यासाठी गणेश मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत, ग्राम दक्षता समिती आणि देणगीदारांचे सहकार्य मिळत आहे. मंडळाच्या पुढाकाराने अलगीकरण केंद्रात असलेल्या मुंबईकरांना स्वतंत्र गॅस सिलिंडर, शेगडी, भांड्यांची व्यवस्था करून दिली आहे. जेवणाचे साहित्यही दिले आहे. चार कुटुंबेही कॉरंटाईन असून त्यांना आवश्‍यक किराणा मालाचे किटही देण्यात आले आहे. शिल्लक निधीतून खर्च

मुंबईकर स्वत: जेवण करून घेत आहेत. घरातून डबा दिला जात नाही. गावानेच ही खबरदारी घेतली आहे. कॉरंटाईनमधील सर्वांचे स्वॅब तपासणी झाल्याचे सांगण्यात आले. मंडळाकडे शिल्लक असलेल्या निधीतून हा खर्च भागविला जात असल्याचे सांगण्यात आले. अजूनही तीस ते चाळीस जण गावाकडे येण्याच्या तयारीत असून त्यांचीही सोय करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

