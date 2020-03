आंबेवाडी येथे पंचगंगेत मगरीचे दर्शन 

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीत आंबेवाडी (ता.करवीर) गावाला उपसा करणाऱ्या जॅकवेलच्या परिसरात दोन दिवसांपासून मगरीचे दर्शन होत आहे. अंदाजे पाच ते सहा फूट लांबीच्या पूर्ण वाढ झालेल्या या मगरीच्या दर्शनाने नदीकाठावर घबराटीचे वातावरण आहे. पोहायला जाणाऱ्या एका तरूणांसह परिसरात मासेमारी करणाऱ्या युवकाला 13 मार्चपासून दोनदा या मगरीचे दर्शन झाले आहे. दरम्यान, या मगरीचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी भोई समाजाच्या शिष्टमंडळाने वन्यजीव विभागाला केली आहे.

पंचगंगा नदीत रोज पहाटेपासून पोहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी असते. यापैकी काहीजण पंचगंगा घाटावरून आंबेवाडीच्या दिशेने पोहत जातात. यापैकीच विकास भोपळे यांना 13 मार्च रोजी सकाळी ही मगर आंबेवाडी येथील जॅकवेलजवळ पाण्याबाहेर आलेली दिसली. ही मगर असून पाण्याबाहेर ती निवांत पडलेली दिसून आली. त्याच दिवशी या मगरीचा शोध घेतला पण ती सापडली नाही. त्यानंतर आज पंचगंगेत मासेमारी करणारे पवन काटकर यांनाही ही मगर नदीकाठावरील गवतात दिसून आली. त्यांनी मासेमारी बंद करून ही घटना इतर समाजबांधवांना सांगितली. त्यानंतर पुन्हा या मगरीचा शोध घेतला पण ती आढळली नाही. पंचगंगेत रोज पोहायला जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, या परिसरात भोई समाजाचे तरूण दिवसभर मासेमारी करतात. त्याच परिसरात मगर दिसल्याने भितीचे वातावरण आहे. मी पंचगंगेत दररोज पोहण्यासाठी जातो. 13 मार्च रोजी पोहत आंबेवाडी जॅकवेलजवळ गेलो होतो, त्यावेळी नदीकाठावर ही मगर दिसली. साधारण पाच ते सहा फूट लांबीची ही मगर पूर्ण वाढ झालेली आहे.

- विकास भोपळे, प्रत्यक्षदर्शी आंबेवाडी परिसरातील जॅकवेलजवळ मगर असल्याच्या तक्रारी गावकऱ्यांनी केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज त्या परिसराची पाहणी केली पण मगर दिसली नाही. ती पाण्यात असण्याची शक्‍यता आहे. तिचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.

- प्रदीप सुतार, वन्यजीव बचाव पथकप्रमुख

Web Title: Visitation of Magari in Panchaganga at Ambewadi