वर्षा पर्यटनासाठी जायचेय, थोडं थांबा...!  

कोल्हापूर : निसर्ग चक्रीवादळाबरोबरच जिल्ह्याला दोन दिवस पावसाने चांगलेच झोडपले. कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच ठिकठिकाणी जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच धबधब्यांचे अस्तित्व जाणवू लागले. मात्र, लॉकडाऊनच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच ठिकाणी विशेष खबरदारी घेतली जात असल्याने आणखी किमान महिनाभर तरी वर्षा पर्यटनही "लॉकडाऊन' राहणार आहे. कोरोनामुळे उन्हाळी पर्यटनाचा हंगाम पूर्णपणे कोरडा गेला. मात्र, लॉकडाऊन शिथील झाले असले तरी आता शाळा सुरू होण्यासाठी आणखी किमान महिना जाणार आहे. त्यामुळे एक-दोन दिवसांचे वर्षा पर्यटन तरी करता येईल का ?, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, लॉकडाऊनच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थांनी विशेष खबरदारी घेतली असल्याने हे पर्यटनही शक्‍य होणार नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. अंबाबाई, जोतिबा ही मंदिरे राज्य शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत बंद राहणार आहेत. त्याशिवाय पन्हाळा परिसरातही पूर्णपणे शुकशुकाट जाणवत आहे. केवळ शासकीय कर्मचारी आणि न्यायालयीन कामासाठी येणाऱ्यांची किरकोळ वर्दळ या ठिकाणी आहे. शाहूवाडी परिसराचा विचार केला कोरोनाबाधित रूग्णांबाबत हा तालुका "हॉटस्पॉट' ठरला आहे. त्यामुळे येथून पुढे पर्यटनासाठी जाण्याचे मार्ग अजून खुले झालेले नाहीत. परिसरातील मलकापूरपासून पुढे मानोलीपर्यंतच्या मार्गावरील चांदोली परिसराचा अपवाद वगळता प्रत्येक गावात किमान तीन-चार रूग्ण आहेत. त्यामुळे शाहूवाडी तालुक्‍यातही कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर दिला गेला आहे. गगनबावडा तालुक्‍यातही साधारणपणे अशीच परिस्थिती आहे. दरम्यान, राधानगरी-दाजीपूरचा विचार केला तर येथील राऊतवाडी, कासारवाडी हे धबधबे दोन जूनलाच कोसळू लागले आहेत. कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच असे चित्र या परिसरात अनुभवायला मिळते आहे. मात्र, आणखी किमान काही दिवस पाऊस झाला तरच हे धबधबे पूर्ण क्षमतेने कोसळणार आहेत. त्यामुळे वर्षापर्यटनासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी अजूनतरी "वेट ऍन्ड वॉच' करावे लागणार आहे. कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राधानगरी परिसरातील धबधबे कमी प्रमाणात का असेना कोसळू लागले आहेत. मात्र, वर्षा पर्यटनाच्या दृष्टीने यंदा त्याचा लगेचच फारसा उपयोग होणार नाही. कारण कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक गावाने विशेष खबरदारी घेतली आहे.

