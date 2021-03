गडहिंग्लज : जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून ऍक्‍टिव्ह रुग्णांचा आलेखही उंचावत आहे. गडहिंग्लज शहरासह तालुक्‍यात रुग्ण संख्या कमी असली तरी त्यात सातत्य पाहायला मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या रात्रीच्या संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सर्वांनी निर्बंध पाळावेत, अन्यथा पोलिसांना ऍक्‍शन मोडमध्ये यावे लागेल, असा इशाराच पोलिस विभागाने दिला आहे. गडहिंग्लज शहरात सध्या सहा, तर तालुक्‍यामध्ये 17 रुग्ण ऍक्‍टिव्ह आहेत. ही संख्या गेल्या आठवड्याभरातील आहे. ही संख्या कमी असली तरी ऍक्‍टिव्ह रुग्णांमध्ये सातत्य दिसत आहे. त्यामुळे सर्वांनीच खबरदारी घेण्याची गरज आहे. गडहिंग्लजच्या आठवडा बाजारा दिवशी पोलिस उपअधीक्षक गणेश इंगळे, मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर, तसेच पोलिस निरीक्षक प्रकाश गायकवाड यांनी रस्त्यावर उतरून नागरिकांना आवाहन केले. यावेळी त्यांनी मास्क वापरा, सॅनिटायझरचा वापर करा, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. व्यापाऱ्यांनाही यासंदर्भात सक्त सूचना दिल्या आहेत. विनामास्क कोणालाही दुकानात प्रवेश न देण्याचे आवाहन केले आहे. या गोष्टींचे पालन होत नसेल, तर ऍक्‍शन मोडमध्ये यावे लागेल, असा इशारा पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. मध्यंतरी कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने निर्बंध पाळण्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. प्रशासनानेही त्याकडे कानाडोळा केला होता; परंतु राज्यात दुसऱ्या लाटेचा प्रारंभ झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. पोलिस प्रशासनाने रात्रीची संचारबंदी कडक केली आहे. रात्री आठ ते सकाळी सातपर्यंतच्या संचारबंदीचा नियम मोडल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक असल्याचे आवाहन केले आहे. कोविड सेंटर बंदच...

कोल्हापूर शहरासह ग्रामीण भागातही रुग्ण संख्या हळूहळू वाढत आहे. रुग्ण कमी झाल्याने जानेवारीत बंद केलेली तालुका पातळीवरील कोविड सेंटर अजून सुरू करण्यात आलेली नाहीत. रुग्णांच्या आलेखाचा अभ्यास करूनच हे सेंटर सुरू करण्याची शक्‍यता आहे. सध्या उपजिल्हा रुग्णालयातील समर्पित कोविड केंद्रातच रुग्णावर उपचार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांवर घरीच उपचारावर भर देण्यात आला आहे.

Web Title: Warning In Gadhinglaj By Police For Corona Rules Kolhapur Marathi News